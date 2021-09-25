Yeni Türkevi, 27 Eylül'den itibaren konsolosluk hizmetleri sunmaya başlayacak
Kaynak: AA
New York'ta açılışı yapılan yeni Türkevi Binası, 27 Eylül pazartesi gününden itibaren vatandaşlara konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak.
Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Konsolosluk hizmetlerimiz 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren Yeni Türkevi Binamızda sunulmaya başlanacaktır.'' denildi.
Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Konsolosluk hizmetlerimiz 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren Yeni Türkevi Binamızda sunulmaya başlanacaktır.'' denildi.
- Konsolosluk hizmetleri sunmaya başlayacak
- Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
- ABD 3 bin 500 yıllık 'Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade etti
- ABD Afganistan'a insani yardım sağlanmasına izin verdi
- ABD'de 3'üncü doz aşı yapılacaklar listesinde güncelleme
- Almanya'da nüfus yaşlanıyor: Ekonomik büyüme de yavaşlıyor