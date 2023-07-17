VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tüm kurumlara gönderildi: Kamuda tasarruf dönemi!
Mısır'ın yıllardır çözemediği sorunu Türkiye çözebilir!
Türk-Yunan ilişkilerinde iki formüllü yeni dönem
Emeklilikte yüksek maaş almanın formülü!
Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı
Kırım köprüsünde acil durum: Araç trafiğine kapatıldı
17 Temmuz 2023 Pazartesi 08:23:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 08:23:00

Yeni hayat filmi gerçek oldu: Çiğ balık yiyip yağmur suyu içerek hayatta kaldı

Kaynak: BBC

ABONE OL

Tom Hanks'in başrolünde oynadığı ve ıssız adada kalan bir adamı canlandırdığı film, Meksika açıklarında gerçeğe dönüştü. Avustralyalı bir denizci, köpeğiyle çıktığı bir deniz yolculuğunda teknesinin fırtınada hasar görmesinin ardından çiğ balık yiyip yağmur suyu içerek iki ay hayatta kaldı.

Avustralyalı 51 yaşındaki Tim Shaddock, köpeği Bella ile çıktığı bir deniz yolculuğunda teknesinin fırtınada hasar görmesinin ardından çiğ balık yiyip yağmur suyu içerek iki ay hayatta kaldı.

Sidney'de ikamet eden 51 yaşındaki Tim Shaddock ve köpeği Bella, Nisan ayında Fransız Polinezyası'na gitmek üzere Meksika'dan ayrıldı.

Shaddock Meksika'nın La Paz şehrinden 6 bin kilometreden uzun bir yolculuğa çıktı, ancak kısa süre sonra gemisinin elektronik aksamı kötü hava koşulları nedeniyle kesildikten sonra Kuzey Pasifik okyanusunda sürüklenmeye başladı.

Çiğ balık yiyip yağmur suyu içerek iki ay hayatta kalan adam ve köpeği, bir helikopter onları fark ettikten sonra bölgeye yakın tekne tarafından kurtarıldı.

9News'e konuşan adam, "Denizde çok zor bir sınavdan geçtim. Sadece dinlenmeye ve iyi yemeğe ihtiyacım var çünkü uzun süredir denizde yalnızım. Bunun dışında sağlığım çok iyi." dedi.

Shaddock, olta takımlarının hayatta kalmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Ayrıca teknesinin tentesinin altına sığınarak güneş yanığından kaçınmayı başardı.

Etiketler : Tim Shaddock köpeği Bella çiğ balık yiyip yağmur suyu içerek
Tatilde ayağını burktu

Tatilde ayağını burktu
4 yıl sonra aşk ilanı

4 yıl sonra aşk ilanı
Çifte vatandaş sevinci

Çifte vatandaş sevinci
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Funda'nın korosu

Funda'nın korosu
Müslüm Gürses'i andılar

Müslüm Gürses'i andılar
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber
Konserde doğum günü sürprizi

Konserde doğum günü sürprizi
Sinemada klip gösterimi

Sinemada klip gösterimi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX