Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladı.
02 Mart 2023 Perşembe 07:51:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 07:51:00
Yeni Delhi'deki zirve Türkiye'ye saygı duruşu ile başladı
Son Dakika Haberleri.. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlere saygı duruşu ile başladı.
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