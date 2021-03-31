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31 Mart 2021 Çarşamba 23:35:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 23:35:00

Yeni bir koronavirüs türü tespit edildi

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Brezilya'da koronavirüsün yeni bir türüne rastlandı

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsü Başkanı Dimas Covas, KOVID-19'un Güney Afrika varyantı ile benzer özelliklere sahip yeni bir türüne rastladıklarını açıkladı.

Virüs görülen kişi, Güney Afrika'ya seyahat etmedi ve oraya seyahat eden herhangi bir kişiyle de temas halinde olmadı.

Covas, bu nedenle yeni türün, ülkenin Amazonas eyaletine bağlı Manaos şehrinde ortaya çıkan daha bulaşıcı türünün mutasyona uğramış hali olabileceğini söyledi.

Virüsün görüldüğü kişi ile temasta bulunanlar karantinaya alındı. Yeni tür, henüz bir kişide görüldü.

GÜNLÜK ORTALAMA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 700'ÜN ÜZERİNDE

Yaklaşık 700 bin nüfuslu Sorocaba kenti, Brezilya'da COVID-19'dan en çok etkilenen Sao Paulo eyaletinin iç kesimlerinde yer alıyor. Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Son bir haftadır ülkedeki günlük ortalama ölü sayısı 2 bin 700'ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.

Etiketler : Brezilya Virüs kovid 19
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