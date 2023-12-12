Yeni Azerbaycan Partisi erken cumhurbaşkanlığı seçiminde Aliyev'i aday gösterecek

Yeni Azerbaycan Partisi erken cumhurbaşkanlığı seçiminde İlham Aliyev'i aday gösterecek
Kaynak: AA
YAP Genel Başkan Yardımcısı Budagov, 7 Şubat 2024'te yapılacak erken cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aday göstereceklerini açıkladı.
Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, gazetecilere yaptığı açıklamada YAP Yönetim Kurulunun yakında toplanacağını ve Genel Başkan Aliyev'i cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstereceğini bildirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 Şubat 2024'te yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim 11 Nisan 2018'de gerçekleştirilmişti.
Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanlığı seçimi öne alındı.
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