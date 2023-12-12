VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kandil'e hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
"Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı"
Mücbir sebep hali devam eden yerlerde yeniden yapılandırmanın taksit süreleri yeniden belirlendi
Yeni Azerbaycan Partisi erken cumhurbaşkanlığı seçiminde Aliyev'i aday gösterecek
Borsa güne yatay seyirle başladı
Hakem Meler'e saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
12 Aralık 2023 Salı 10:30:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 10:30:00

Yeni Azerbaycan Partisi erken cumhurbaşkanlığı seçiminde İlham Aliyev'i aday gösterecek

Kaynak: AA

ABONE OL

YAP Genel Başkan Yardımcısı Budagov, 7 Şubat 2024'te yapılacak erken cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aday göstereceklerini açıkladı.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, gazetecilere yaptığı açıklamada YAP Yönetim Kurulunun yakında toplanacağını ve Genel Başkan Aliyev'i cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstereceğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 Şubat 2024'te yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim 11 Nisan 2018'de gerçekleştirilmişti.

Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanlığı seçimi öne alındı.

Etiketler : yeni azerbaycan partisi cumhurbaşkanlığı seçimi ilham aliyev
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Sadece eşimle çalışmak istiyorum

Sadece eşimle çalışmak istiyorum
Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli
7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX