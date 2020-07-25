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25 Temmuz 2020 Cumartesi 07:15:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:23:00

Yemenliler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasından gururlu

Kaynak: AA

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Yemenliler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasından dolayı memnun olduklarını ve gurur duyduklarını söyledi.

Yemenliler sosyal medyadaki hesaplarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programı ve ilk cuma namazına ilişkin görselleri, memnuniyetlerini ve duydukları gururu dile getiren mesajlarla paylaştı.

Yemenli ünlü araştırmacı yazar Yasin et-Temimi AA muhabirine yaptığı açıklamada, şer odaklarının Müslüman halkların iradelerine galip gelme çabalarının son demlerini yaşadığını, bu yönüyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Yemenliler için büyük bir müjde olduğunu vurguladı.

Temimi, şer odaklarıyla mücadelede Türkiye'nin doğru yerde durduğunu, bunun Yemen'de özgürlük çabası içinde olanlara manevi bir destek anlamına geldiğini belirtti.

Diğer Müslümanlar gibi Yemenlilerin de bu büyük esere yönelik hislerine işaret eden Temimi, İstanbul'un sonuncusu Osmanlı olmak üzere üç büyük imparatorluğa başkent olduğunu söyledi.

- "KARANLIK GECEYE BİR MUM YAKMAK"

İnsan hakları aktivisti İsam el-Ahmedi de batının kışkırtmaları ve dış prangalardan kurtulmak adına Türkiye'nin yaptığının cesur bir adım olduğunu kaydetti.

"Türk siyasi kararının özgürlüğü demek olan bu dönüşüm, oldukça karmaşık ve tehlikeli bir dönemeçten geçen İslam dünyasına yeniden bir ruh verme anlamına geliyor" diyen Ahmedi, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması İslam dünyasının yaşadığı karanlık bir geceye mum yakmak demektir" şeklinde konuştu.

Düzenlenen açılışa halkın yoğun ilgisine dikkati çeken Ahmedi, "Müslümanların bu arzulu bekleyişi ve ilgisi, bu tarihi karar için yapılmış gerçek bir referandumdur" ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI KALPLERİMİZİ SEVİNDİRDİ

Tanınmış blok yazarı Tesnim el-Kavvas da olayın İslami mirasa yeniden dönüş olduğunu, bununla gurur duyduklarını ifade etti.

Kararın, İslam ümmetinin hayırda olduğu ve hayırda yürümeye devam edeceği duygusu verdiğini dile getiren Kavvas, İslam'ın galip geleceğinin ve İslam dünyasını yok etmeyi hedefleyen tüm projelerin başarısız olacağının delili olduğunu söyledi.

Kavvas sözlerini "Türkiye Cumhurbaşkanı kalplerimizi sevindirdi, Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" diyerek tamamladı.

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