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21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:00:00

Yemenli Bakan: Marib'te İranlı bir askeri uzmanla birlikte 10 kişi öldürüldü

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçlerinin Yemen'in Marib kentine düzenlediği hava saldırısında, aralarında İranlı bir askeri uzmanın da olduğu 10 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Yemen Kültür ve Enformasyon Bakanı Muammer el-Eryani, yaptığı yazılı açıklamada, Marib'in batısında bulunan ve Husilerin kontrolü altındaki Survah cephesine Arap koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında İranlı uzman Haydar Sircan ve beraberindeki 9 Husi milisinin öldürüldüğünü duyurdu.

İranlı askeri uzman Sircan'ın mayısta Marib'e düzenlenen bir hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah askeri uzmanı Mustafa el-Garravi'nin yerine geldiğini aktaran Eryani, ölen Sircan'ın askeri eğitimler verdiğini ve savaş taktikleri hazırladığını aktardı.

Eryani, gelişmenin İran'ın Yemen'deki olaylara müdahalesindeki düzeyine, istikrar ve güveni sarsmadaki rolüne işaret ettiğini söyledi.

İran'ın gerginliğin tırmandırılması, sükunet ve barış çabalarının baltalanmasındaki rolüne dikkat çeken Eryani, BM Güvenlik Konseyine İran'ın Yemen'e açık müdahalesine karşı kararlı tutum takınması çağrısı yaptı.

Eryani'nin açıklamalarına ilişkin İran ve Husi cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Etiketler : suudi arabistan yemen hava saldırısı
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