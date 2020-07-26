Yemenli aktivist Esaat El Şarii'nin Ayasofya sevinci

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26 Temmuz 2020 Pazar 08:01:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 08:40:00

Yemenli aktivist Şarii'nin Ayasofya sevinci: Erdoğan Siyonist Arapları ezmeye devam et

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Yemenli aktivist Esaat El Şarii 86 yıl sonra tekrar ibadethane olan Ayasofya-i Kebir Camii ile ilgili sevincini paylaşıp Müslümanları kutlayarak yas havasına giren Siyonist Araplara sert tepki gösterdi.

Yemenli aktivist Esaat El Şarii 86 yıl sonra tekrar asli hüviyetine kavuşan Ayasofya-i Kebir Camii ile ilgili sevincini paylaşıp Müslümanları kutlayarak yas havasına giren Siyonist Araplara sert tepki gösterdi. El Şarii "Ne kendileri (Siyonist Araplar) ne de babaları İslam mabedleri inşa etmedi. Onların bildiği tek şey Budist ve Hindu tapınakları inşa etmektir. Erdoğan ile Siyonist uşakları arasındaki fark budur işte. Ey Erdoğan, Siyonist Arapları ezmeye devam et" dedi.

İşte El Şarii'nin Başkan Erdoğan'ı övdüğü Siyonist Arapları yerin dibine soktuğu sözler;

YÜZLERCE KEZ MERHABALAR! SEVİNİN SEVİNİN.

Şerefli ve dinine sahip çıkan tüm müslümanların bugün sevinmeye hakkı var. Mutlu olun ve mutluluğunuzu paylaşın. Paylaşın ki siyonist Araplar kinleriyle boğulsunlar. Ben Esaat El Şarii kendim ve Twitter'da bulunan kardeşlerim adına Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi münasebetiyle tüm İslam ümmetini kutluyorum.

Ayasofya Allah'ın adının zikredileceği bir cami haline gelmiştir ve Allahü Ekber nidaları yükselecektir. Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. kalben yolladığım tüm tebrikler, şerefli ve özgür Müslümanlara gelsin.

BAE'NİN EMİRİ M.BİN. ZAYED VE TORUNLARININ İSLAM'LA ALAKASI YOK

Ancak rahatsız olan ikiyüzlüler, kindarlar, munafıklar ve siyonist Araplara diyorum ki; Yasınızı Kahire'de tutun veya Riyad'da, Abu Dabi'de veya El-Menema'da. Nerede rahat edecekseniz orada yasınızı tutun. Kininizle ölün ey ikiyüzlü munafık Siyonistler. Tayyip Erdoğan Ayasofya'nın fethini gerçekleştirirken İslam'la hiç alakası olmayan BAE'nin emiri M.Bin. Zayid ve torunları ki bunların Hz. Muhammed'in (S.AV) ümmetinden olmaları mümkün değil.

İŞTE ERDOĞAN'IN FARKI!

Ne kendileri ne de babaları İslam mabedleri inşa etmedi. Onların bildiği tek şey Budist ve Hindu tapınakları inşa etmektir. Erdoğan ile Siyonist uşakları arasındaki fark budur işte. Durun durun bu anı kutlayın.

"ERDOĞAN SİYONİST ARAPLARI EZMEYE DEVAM ET"

Ez Erdoğan ez, bunların babalarını da ez. Ey Erdoğan, Siyonist Arapları ezmeye devam et. Nekadar güzel ya Rabbi.

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