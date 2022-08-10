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10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:56:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:56:00

Yemen'in Şebve vilayetindeki çatışmalarda 6 sivil hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Yemen'in güneydoğusundaki stratejik öneme sahip Şebve vilayetinin merkezi Atak kentinde hükümete bağlı Yemen ordusu ve Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında yaşanan çatışmalarda son 24 saatte 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şebve'deki yerel makamlarda görev yapan bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vilayetteki çatışmaların aralıklı olarak devam ettiğini, gerginliğin hala had safhada olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamada Şebve'nin askeri olarak ikiye bölündüğü belirtilirken, taraflar askeri olarak hakim oldukları noktalarda şehrin bazı kısımlarını kontrol ediyor.

Son 24 saat içinde 6 sivilin hayatını kaybettiği ifade edilirken, çatışmalarda can kayıplarına ilişkin hükümetten ve GGK'den resmi açıklama yapılmadı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 7 Ağustos'ta Şebve Valisi Avad bin el-Vezir'in, Özel Kuvvetler Komutanı Abdurabbu Laakeb'i görevden almasının ardından Atak'ta gerginlik başlamıştı.

Hükümete yanlısı silahlı güçler, Şebve polisi ve 30. Zırhlı Tugay'a bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK yanlısı güçler arasında çatışmalar 8 Ağustos'ta patlak vermişti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Başkanlık Konseyi 9 Ağustos'ta, çatışmalar üzerine olağanüstü toplantı düzenlemişti.

Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, toplantıdan sonra bazı yeni atama kararları alındığını belirtmişti.

Tuğgeneral Adil Ali bin Ali Hadi'yi Şebve'deki 30. Zırhlı Tugay'ın ve Atak ekseninin komutanı olarak atayan Alimi, Albay Mehim Said Muhammed Nasır'ı da Özel Güvenlik Kuvvetleri Şebve Şubesi Komutanı olarak atamıştı. Bakanlar Kurulunun kararıyla da Tuğgeneral Fuad Muhammed Salim Al-Nessi, Şebve İl Polis Müdürü olarak atanmıştı.

Gerginliğin ardından çıkan 8 Ağustos'taki çatışmalarda iki taraftan toplam 4'ü sivil 19 kişi hayatını kaybederken, yaralıların sayısı konusunda bilgi verilmemişti.

Stratejik konuma ve petrol kaynaklarına sahip Şebve, Yemen'in güneyinde yer alıyor. Batısında El-Beyda ile Ebyen'in yer aldığı Şebve, doğuda ekonomik ve stratejik öneme sahip Hadramevt; güneyde Umman Denizi, kuzeyde ise Hadramevt ve Marib ile çevrelenmiş durumda.

Şebve vilayeti, merkezi Atak olmak üzere 17 kentten oluşuyor. Yaklaşık 45 bin kilometrekare alana sahip Şebve, ülkedeki en büyük üçüncü il konumunda.

Şebve ayrıca ülkede petrol ve doğal gazın bulunduğu en önemli alanlardan biri. Yemen'deki en büyük doğal gaz sıvılaştırma şirketinin yer aldığı Şebve, ayrıca birkaç petrol sahasını (bu sahalar, halihazırda günde 8 bin varil petrol üretiyor) içeriyor.

Etiketler : Şebve Tuğgeneral Adil Ali bin Ali Hadi Reşad el-Alimi
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