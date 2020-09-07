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07 Eylül 2020 Pazartesi 15:27:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 15:27:00

Yemen'deki Husiler, ordu güçlerinden 75 askerin mal varlığına el koydu

Kaynak: AA

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Yemen'deki Husilerin, hükümete bağlı ordu güçlerinden önde gelen 75 askerin mal varlığına el koyduğu bildirildi. Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ve Yemen hükümeti, Sana'daki Husilere ait mahkemelerde alınan kararları tanımıyor.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, başkent Sana'daki sözde mahkeme "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine katılmak ve bu güçlerin ülkeye girişini kolaylaştırmakla" suçladığı 75 askerin, ülke içinde veya dışında sahip olduğu mal varlıklarına el konulması kararı aldı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi ve Yemen hükümeti, Sana'daki Husilere ait mahkemelerde alınan kararları tanımıyor.

Hükümet yetkilileri ve askerlerin başta Sana olmak üzere Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde gayrimenkulleri bulunuyor.

Marib kentinde Yemen hükümetine bağlı bir askeri mahkeme ise dün, askerleri öldürmek ve patlayıcı yerleştirmekle suçlanan 5 Husi milis hakkında idam kararına hükmetmişti.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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