Yemen'de sel 13 can aldı

Ülkede uma günü başlayan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Ez-Zehra, El-Kanavis ve El-Luhayye ilçelerinde sel sebebiyle 13 kişi yaşamını yitirdi.

Habere göre, selde 50 bina yerinden söküldü, yüzlercesi zarar gördü, onlarca hektar tarım arazisi su altında kaldı, yüzlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan telef oldu