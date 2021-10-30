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30 Ekim 2021 Cumartesi 19:07:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 19:07:00

Yemen'de roketli saldırı: 3 çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde yerleşim alanına roketli saldırı düzenledi. Saldırıyı gerçekleştiren tarafa ilişkin bilgi paylaşılmazken, aynı aileden 3 çocuk yaşamını yitirdi.

Yemen'de hükümet birliklerinin kontrolündeki Taiz'in El-Kemeb Mahallesi'nde sivil yerleşim alanına roketli saldırı düzenlendi.

Roketin çocukların sokakta oynadığı alana isabet etmesi sonucu aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 2'si ağır bazı çocuklar da yaralandı.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Saldırıyı gerçekleştiren tarafa ilişkin bilgi paylaşılmazken, sosyal medyada roketin İran destekli Husiler tarafından atıldığı aktarıldı.

Husilerden olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

SİYASİ İSTİKRARSIZLIK ÇATIŞMALARA SEBEP OLUYOR

Çoğu bölgesi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Taiz, Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Etiketler : yemen roketli saldırı Husiler
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