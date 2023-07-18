Yemen'de İran destekli Husiler, sivillere ait 17 evi yıktı

Yemen Haklar ve Özgürlükler Ağı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Husiler, Sana'nın kuzeybatısındaki Hamdan ilçesinde kontrolünü güçlendirmek için geniş çaplı yıkım gerçekleştirdi.

Sivillere ait 170 ev iş makinalarıyla yıkıldı, bölgedeki geniş tarım arazilerine de el konuldu.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ



Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.