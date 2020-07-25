Yemen'de el-Mehara kentinin girişleri Güney Geçiş Konseyi unsurlarının girişine kapatıldı

Yemen'in El-Mehra ilindeki kabilelere bağlı silahlı gruplar kenti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) girişine kapattı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, bölgedeki kabilelere bağlı silahlı gruplar, kente girişe engel olmak için Mehra ilinin batısındaki yolları GGK unsurlarına karşı kapatırken, ilin merkezindeki meydanlarda konuşlandı.

Silahlı gruplar, GGK'nın ilde özerklik çağrılarına karşı çıkarak bölünme faaliyetlerine engel olmak istiyor.

Meharalı Direniş Komitesi adlı halk hareketi sözcüsü Salim Abdullah Bilhaf AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mehra, Suudi-Emirlikler işgalini kabul etmez." dedi.

Bilhaf, GGK'nin işgal planlarını uygulayacak bir maşa olduğunu, meşruiyetin hafife alınması ve Suudi Arabistan güçlerinin 19 Haziran'da Sokatra'yı savunmak konusunda GGK ile gizli iş birliğine girişmesinin ardından Mehra ili kabilelerinin devlet kurumlarını korumak üzere harekete geçtiğini söyledi.

Bilhaf, GGK'ya bağlı silahlı milislerin Mehra ili havalimanında bulunduğunu bir kısmının da dışarıdan birkaç hafta önce getirildiğini, hedeflenen şeyin ise kentte devlet kurumlarının çökertilmesi ve bunun üzerine özerklik ilanı olduğunu savundu.

"GGK kapalı kapılar ardında üretilen BAE'nin bir çocuğudur, hedefi de meşru yönetimin yerine geçip kentteki planlarını uygulamak ve ülkeyi bölmektir" diyen Bilhaf, Riyad ve Abu Dabi'nin kabile savaşçılarına karşı durması için Yemen hükümetine baskı yaptığına dikkat çekti.

GGK, Mehra ilinde düzenlemeyi planladığı gösteride özerklik taleplerini seslendirmek istiyor, ancak bölge halkı buna karşı çıkıyor.

Öte yandan bugün Mehra Valisi Muhammed Ali Yasir başkanlığında toplanan Vilayet Güvenlik Komitesi, GGK'nin düzenlemeyi planladığı gösteriden birkaç saat önce yaptığı yazılı açıklamada, kentte her türlü gösteri ve toplu faaliyetin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, kentte halkın güvenlik ve sükunetini ihlal edecek herhangi bir gösteri ya da silahlı faaliyete kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.