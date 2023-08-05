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Yemen'de bombalı saldırı: 2 asker öldü
05 Ağustos 2023 Cumartesi 20:07:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 20:07:00

Yemen'de bombalı saldırı: 2 asker öldü

Kaynak: AA

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Yemen'in güneyindeki Ebyen ilinde patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerine bağlı 2 asker öldü, 5 asker yaralandı.

GGK askeri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ebyen'in Mudiye ilçesinin batı girişinde GGK'nin 3. Tugayı'na ait askeri aracın geçişi sırasında patlayıcı düzenek infilak etti.

Patlamada araçta bulunan 2 asker öldü, 5 asker yaralandı.

Şu ana kadar patlamanın sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Ebyen, birkaç aydan bu yana çoğunlukla askeri araçların ve kontrol noktalarının hedef alındığı saldırılara ve patlamalara sahne oluyor.

Yemen'de peşi sıra gelen hükümetlerin, güney vilayetlerini, siyasi ve ekonomik açıdan ayrımcılığa tabi tuttuğunu öne süren ve ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep eden GGK, güneydeki Aden, Şebve, Sokotra ile Ebyen ilinin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutuyor.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yaklaşık 9 yıldır iç savaşa sahne olan Yemen'deki krize kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması için yürütülen bölgesel ve uluslararası çabalar yoğun şekilde devam ediyor.

Etiketler : yemen bae aden körfezi
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