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05 Kasım 2020 Perşembe 23:38:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 23:38:00

Yemen'de 'BAE ihlalleri mağdurları' haklarını savunmak için birlik kurdu

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Yemen'in Şebve vilayetindeki siyasi aktivistler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kentteki ihlallerinden mağdur olanların haklarını savunmak için birlik kurdu.

"BAE İhlalleri Mağdurları Birliği"nin açılışı Şebve vilayetinin merkez kenti Atek'te gerçekleştirildi.

Birliğin açılış bildirisinde, BAE'nin gizli hapishanelerindeki cinayet, insan kaçırma ve zorla kaybetme mağdurlarının ailelerinin bir birlik kurmak için harekete geçtikleri ve bu adımı attıkları belirtildi.

Bildiride, gerçeklerin ortaya çıkarılması, suçluların cezalandırılması ve mağdurlar ile aileleri için yargı yoluyla adaletin sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

YEMEN HÜKÜMETİNE TOPLUMU GAYRİMEŞRU SİLAHLI GÜÇLERDEN KORUMASI ÇAĞRISI

Yemen hükümetine toplumu gayrimeşru silahlı güçler ve milislerden koruma, görevini yerine getirme, katilleri ve arkasındakileri adalete teslim etme çağrısı yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Yerel ve uluslararası insan hakları örgütlerinden, gazeteciler, aktivistler ve uluslararası toplumdam davamıza destek vermelerini ve yanımızda durmalarını talep ediyoruz."

Yemen hükümeti, Husilere karşı oluşturulan Arap koalisyonu içinde yer alan BAE'yi ülkede kendi çıkarlarına hizmet etmekle ve meşru güçlere muhalif paralel grupları silahlandırmakla suçlarken, Abu Dabi yönetimi bu ithamları reddediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Etiketler : bea yemen husiler
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