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Yemen ordusu Şebve'de Husilerin 'son kalesi' Ayn ilçesini de geri aldı
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09 Ocak 2022 Pazar 18:17:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 18:18:00

Yemen ordusu Şebve'de Husilerin 'son kalesi' Ayn ilçesini de geri aldı

Kaynak: AA

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Yemen ordusunun, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde İran destekli Husilerin "son kalesi" olarak nitelenen Ayn ilçesinde kontrolü sağladığı bildirild

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen ordusuna bağlı güçler Ayn ilçesinin merkezine baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi.

Orduya bağlı güçlerin ilçede Husilerin halen konuşlanmakta olduğu bazı noktalarda arama tarama çalışmaları yürüttüğü kaydedildi.

Ayn ilçesinin geri alınmasıyla ordunun petrol zengini Şebve'nin 17 ilçesinde de kontrolü sağladığı, Husilerin ise Marib ve El-Beyda illerine doğru çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2021'de Şebve'ye bağlı Beyhan, Ayn ve Useylan ilçelerini ele geçirmişti. Yemen ordusu 1 Ocak'ta başlattığı operasyon neticesinde aynı gün Useylan ilçesinde, 7 Ocak'ta da Beyhan'da kontrolü sağlamıştı.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Etiketler : yemen husi iç savaş
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