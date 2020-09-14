Yemen ordusu Marib'de bir bölgeyi Husilerden kurtardı

Yemen ordusuna ait September Net adlı internet sitesindeki habere göre, ordu birlikleri Marib ilindeki Mahdara bölgesinde Husi milislerin bulunduğu El-Kıdde bölgesine ani bir baskın düzenledi.

Husilerin can ve mühimmat kaybı yaşadığı operasyonda ordu birlikleri, Kıdde bölgesinde denetimi sağladı.

Haberde bölgenin önemine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Ordu birlikleri ayrıca ülkenin kuzeyinde yer alan Cevf vilayetine bağlı El-Mezarık cephesinin doğusundaki Dahıda bölgesinde bulunan Husi milislere baskın düzenledi.

Husi milislerden onlarcasının öldüğü ve yaralandığı, askeri mühimmata el konulduğu ya da kullanılmaz hale geldiği belirtilen operasyonda 10'dan fazla Husi milis esir alındı.

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da yoğun şekilde düzenlediği hava saldırısında Mezarık cephesinde Husilere ait takviye güçlerini hedef aldı.

Ölü ve yaralıların olduğu kaydedilen saldırılarda milislere ait askeri mühimmatın kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'de son haftalarda Marib ve Cevf başta olmak üzere bazı bölgelerde çatışmaların şiddetlendiği görülüyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.