  • BIST
    1152.41
  • Dolar
    7,8899
  • Euro
    9,2916
  • Altın
    478,5900
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kosova Savunma Bakanından Türk İHA'sına övgü
Şanlıurfa'da kan donduran olay: Eşine günlerce işkence yaptı
Konya'da şeker fabrikasında yangın
Macron: Salgına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbir alınmalı
Kovid-19 tedavisi devam eden Trump'ın Oval Ofis'e gitmesi tepkilere neden oldu
Yemen ordusu Cevf vilayetinde yeni bölgelerde kontrolü sağladı
Elazığ'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
İspanya ve Portekiz'den 2030 Dünya Kupası için ortak adaylık
TBMM Başkanı Şentop TBMM'nin eski başkanları ve yüksek yargı başkanlarıyla yemekte bir araya geldi
Fransa Açık'ta son yarı finalistler belli oldu
Türk kara sularına itilen 11 sığınmacı kurtarıldı
İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Filistinli polislere gözaltı
Başkan Erdoğan, Kuveyt ve Katar temaslarını tamamlayarak yurda döndü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Minsk Grubu eş başkanları ile görüşecek
Mardin'de PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan'ı bir araya getirmeyi başardık
Bakan Çavuşoğlu, Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını yaptı
Yemen ordusu: Husilerin saha komutanı öldürüldü
Meteorolojiden 5 kente gök gürültülü sağanak uyarısı
Fransa'dan rekor üstüne rekor! Koronavirüs kâbusu devam ediyor
81 ilde nöbetçi yurt sistemine geçildi
Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan yerli koronavirüs aşısı ve ilacı ile ilgili önemli açıklama
Yanan evde zincire bağlı bulunan çocuk bakanlıkça koruma altına alındı
08 Ekim 2020 Perşembe 00:08:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 00:08:00

Yemen ordusu Cevf vilayetinde yeni bölgelerde kontrolü sağladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Yemen ordusu, İran destekli Husilerle girilen çatışma sonrasında ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde yeni bölgeleri ele geçirdiğini duyurdu.

Yemen'de, Altıncı Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Emin el-Vaili, yaptığı yazılı açıklamada, Cevf vilayetinde yeni bölgelerin ele geçirildiğini ifade etti.

Vaili, Yemen ordusunun bölgede yürüttüğü operasyonun ikinci gününde Cevf vilayetinde farklı cephelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Cevf vilayetine bağlı Hazm kentinin doğusundaki bölgelerin ele geçirildiğini kaydeden Vaili, çatışmalarda birçok Husi milisinin öldürüldüğünü ve 20 Husi milisinin esir alındığını bildirdi.

HUSİLERİN 6 MİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Husilere bağlı SABA haber ajansının haberine göre, 2'si komutan olmak üzere 6 Husi milisi hayatını kaybetti.

Çatışmalarda hayatını kaybeden Husilerin cenazelerinin Sana'da kaldırıldığı belirtilen haberde, milislerin ölüm yerlerine ilişkin bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER