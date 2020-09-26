  • BIST
    1124.17
  • Dolar
    7,6604
  • Euro
    8,9115
  • Altın
    458,4930
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mısırlı aktivistler: Yönetim karşıtı gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti
Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den bağımsız Filistin devletine destek
'Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor'
Trump'ın Yüksek Mahkeme Yargıcı adayının Barrett olacağı iddia edildi
İsrail, Filistinli şehidin naaşını bir sene sonra teslim etti
Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye mesajı
Kontrolden çıkan otomobil evin çatısına uçtu
Şentop: Pelosi'yi esefle kınıyorum
Erik toplamaya gitti, ayının saldırısına uğradı
'KKTC Su Temin Projesi'ndeki onarım çalışmasının bitiş tarihi hava şartları nedeniyle ertelendi
Mali'ye yaptırımlar, sivil bir başbakan belirlenmesiyle kaldırılacak
Yunanistan'da terör örgütü DHKP-C yanlıları polisle çatıştı
Ukrayna'da askeri uçak düştü: 22 ölü
Artvin'de 20 dakikalık yağış su baskınlarına sebep oldu
Fransa'da son 24 saatte 15 bin 797 Kovid-19 vakası görüldü
Pakistan Başbakanı Han'dan, BM'ye Keşmir'de insanlığa karşı işlenen suçları soruşturma çağrısı
Sırbistan, Türkiye ile dostane ilişkilerini daha fazla geliştirmek istiyor
Dikkat! Hamilelikte idrar kaçırmayı tetikliyor
Gökçeada'da bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
İşin ucu ABD'ye dokundu! Trump, Ku Klux Klan ve Antifa'yı terör örgütü olarak ilan edecek
Denizli'de bir mahallede karantina kararı
Curtius: Mesut Özil, Alman formasıyla büyük bir tarih yazan oyuncudur
Şehit çocuklarının helikopter hayali TEKNOFEST ile gerçek oldu
ABD'nin Portland kentindeki protestolarda 14 gözaltı
26 Eylül 2020 Cumartesi 00:54:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 00:54:00

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den bağımsız Filistin devletine destek

Kaynak: AA

ABONE OL

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, ülkesinin Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkına verdiği desteği yineledi.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkesinin Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkına verdiği desteği yineledi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Hadi, 26 Eylül Devrimi'nin 58. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, "Yemen, bölgede kapsamlı ve eksiksiz bir barışın adil temellerini belirleyen Arap Barış Girişimi'ne göre, Filistinlilerin kendi topraklarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Hadi konuşmasında Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi arasında geçen yıl imzalanan Riyad Anlaşması'na da değindi.

Hadi'den Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına hız verilmesi mesajı

Riyad Anlaşması'nın bir yol haritası ve güvenli bir geçişi temsil ettiğini ve Husilerle mücadele için kriz, çatışma ve iç bölünmeler yerine barış safhası oluşturduğunu söyleyen Hadi, anlaşma şartlarının uygulanmasına hız verilmesinin ülkede siyasi, güvenlik, istikrar ve kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Yemen'de 26 Eylül Devrimi, Mütevekkili Krallığı'na karşı 1962 yılında başlamıştı. 1962-1970 yıllarında Mütevekkili yanlıları ile Cumhuriyetçiler arasında çıkan iç savaşı Cumhuriyetçiler kazanmıştı.

Riyad Anlaşması ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanmıştı. Anlaşma, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması ve tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimini" öngörüyordu. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER