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29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:11:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:11:00

Yemen Başbakanı Abdulmelik yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi

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Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Başbakan Abdulmelik'i Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile imzalanan Riyad Anlaşması'na göre yeni bir hükümet kurmakla görevlendirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, çıkardığı kararnameyle Başbakan Muin Abdulmelik'e yeni hükümeti kurma yetkisi verdi.

Kararnameye göre, mevcut hükümet (Riyad Anlaşmasına göre kuzey ve güney arasında ortak bir şekilde paylaşılacak olan) yeni hükümet kurulana kadar görevini sürdürecek.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın daha önce bir yetkiliye dayandırdığı haberde, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ivedilikle uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunulduğu belirtilmişti.

Bunun akabinde GGK sözcüsü Nizar Heysem Twitter hesabından, "Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nı hayata geçirme olanağı sunmak için özerk yönetimden vazgeçtiğini" duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki özerklikten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle, Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamış, Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise Tümgeneral rütbesine yükseltilerek emniyet müdürlüğüne getirilmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

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