Yaz ortasında dolu şoku

ARAÇLAR BUZ ALTINDA

Meksika’da, küresel ısınmanın insan yaşamı ve gelecek nesiller için nasıl büyük bir tehdit olduğunu gözler önüne seren bir olay yaşandı. Yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı Guadalajara kentinde, bir anda başlayan dolu fırtınası büyük korku yarattı. 30 derece sıcaklıkta gerçekleşen beklenmedik olay nedeniyle, kentin sokakları bir anda boşaldı. Dolu yağışı, sadece birkaç dakika içinde kentin 6 mahallesini buz tabakasıyla örttü. Buzun kalınlığı yer yer 1.5 metreyi buldu. Bazı araçlar buzun altına gömülürken, 200 evin hasar gördüğü belirtildi.

Kent sakinleri, daha önce böyle bir olaya şahit olmadıklarını söyledi.

SELE NEDEN OLDU

Olay yerine ilk yardım ekipleri ve kar küreme araçları gönderilse de, temizlik çalışmaları güçlükle tamamlandı. Yetkililer, bölgenin farklı noktalarında sel yaşandığı belirtirken, kimsenin yaralanmadığını duyurdu. Kent sakinleri daha önce böyle bir olay yaşamadıklarını söyledi. Eyalet Valisi Enrique Alfaro ise yaptığı açıklamada, “Bu olay akıl almaz. Kendimize küresel ısınmanın gerçek olup olmadığını soruyorduk ve işte karşımızda daha önce hiç karşılaşmadığımız bir doğa olayı” diye konuştu.