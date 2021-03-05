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05 Mart 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 10:00:00

Yaşanan sessizliğe dikkat çektiler: Türkiye ile anlaşırlarsa bizim için kötü olur

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Mısır'ın Türkiye'nin açıklamaları karşısında sessiz kalmasının Atina için iyiye işaret olmadığını ifade eden Yunan basını, Türkiye ve Mısır arasında imzalanacak MEB anlaşmasının Yunanistan'da krize neden olacağını belirtti.

Mısır'ın, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurması ve ardından Bakan Çavuşoğlu'nun "Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" açıklaması Yunanistan'da endişeye neden olurken Yunan basını, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştüğü bilgisini verdi.

"MISIR'IN SESSİZLİĞİ ATİNA İÇİN İYİYE İŞARET DEĞİL"

İkili görüşmede enerji ve Doğu Akdeniz konularının konuşulduğunu belirten Yunan basını, Mısır'ın Türkiye'nin açıklamaları karşısında sessiz kalmasının Atina için iyiye işaret olmadığını ifade etti.

"MISIR'IN TÜRKİYE İLE ANLAŞMASI YUNANİSTAN'DA KRİZE NEDEN OLUR"

Mısır'ın Türkiye ile sınır belirleme anlaşması imzalamak için birçok nedeninin olduğunu yazan Yunan basını, "Eğer böyle bir anlaşma gerçekleşirse Yunanistan'da ciddi bir krize neden olacak. Mısır'ın bölgede kurulan (Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu) çok taraflı işbirliğine de gölge düşürecektir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN PLANI İTTİFAKI DAĞITMAK"

Yunan basını, Türkiye'nin planının Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı bir platforma dönüşen Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu'nu dağıtmak olduğunu iddia etti.

"MISIR'LA DENİZ YETKİ ALANLARINI MÜZAKERE EDEREK BİR ANLAŞMA İMZALAYABİLİRİZ"

Bakan Çavuşoğlu, 18 Şubat'ta Mısır'ın Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için ilan ettiği ruhsat sahalarından 18. saha ile Türk kıta sahanlığının sınırlarını kabul ettiğine dair yorumların sorulması üzerine, Mısır'ın 2020'de Yunanistan'la anlaşma imzaladığı zamanda da Türkiye'nin kıta sahanlığının güney sınırlarına saygı duyduğunu belirtti.

Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığının içine girmeden kendi kıta sahanlığı içinde sismik araştırma ve faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Mısır, bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olduğuna dikkati çekerek, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz." dedi.

Star.com.tr

Etiketler : mısır türkiye yunanistan
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