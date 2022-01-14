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14 Ocak 2022 Cuma 18:13:00 - Güncelleme:14 Ocak 2022 Cuma 18:13:00

Yas gününde parti verdi, saraydan özür diledi

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İngiltere Başbakanlığı, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümü nedeniyle ilan edilen ulusal yas sırasında düzenlenen partiler nedeniyle Saray'dan özür diledi.

İngiltere Başbakanlığı 10 numarada yapılan partiler Boris Johnson'ı zor durumda bırakmaya devam ediyor.

Başbakanlıktaki partilerin karantina kurallarını ihlali nedeniyle tepki çekerken yas gününde yapıldığı belirtilen parti de eleştirilerin odağı oldu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Bunun ulusal yas sırasında gerçekleşmesi çok üzücü, 10 Numara Saray'dan özür diledi" denildi.

Açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın 12 Ocak'ta parlamentodaki sözlerine atıfta bulunularak 10 Numara'nın en yüksek standartlara göre hareket etmesinin beklendiği ve doğru yapılmayan şeyler için sorumluluk alması gerektiği belirtildi.

İngiliz basını, özrün resmi kanallar üzerinden yapılan bir telefon görüşmesiyle iletildiğini yazdı.

ULUSAL YAS SIRASINDA PARTİ

Telegraph gazetesinin haberine göre, 16 Nisan 2021 akşamı Başbakanlıkta iki parti verildi.

Etkinlikler, Johnson'ın eski İletişim Direktörü James Slack ile kişisel fotoğrafçısının görevlerinden ayrılması nedeniyle yapıldı.

Johnson'ın o gece Başbakanlıkta değil, Londra'nın dışındaki Checkers'ta bulunan Başbakanlık konutunda olduğu öğrenildi.

Ülke, Kraliçe'nin eşi Prens Philip'in ölümü nedeniyle ulusal yas içindeydi.

Kısıtlamalar nedeniyle Kraliçe, 17 Nisan'da yapılan cenaze töreninde kilisede tek başına oturmak durumunda kalmıştı.

KISITLAMALARI İHLAL EDEN PARTİLER

Bir elektronik postada, ülkede hane halkı dışında buluşmaların yasak olduğu 20 Mayıs 2020'de 100'den fazla Başbakanlık çalışanının bahçedeki bir partiye davet edildiği görülmüştü.

Davete, aralarında Başbakan Johnson ve eşi Carrie Johnson'ın da olduğu 40 kişinin katıldığı iddia edilmişti.

Johnson, 12 Ocak'ta parlamentoda yaptığı konuşmada "iş etkinliği" sandığı partiye katıldığını doğrulayarak özür dilemişti.

Ancak muhalefet, Johnson'ın görevde daha fazla kalamayacağını belirterek istifasını istemişti.

Başbakanlık bahçesinde 15 Mayıs 2020'de de ayrı bir etkinlik düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Etiketler : İngiltere Başbakanlığı Başbakanlık Johnson
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