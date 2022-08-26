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26 Ağustos 2022 Cuma 00:13:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 00:14:00

Yargıç, Trump'ın evinde yapılan arama kararının yayımlanmasını istedi

Kaynak: AA

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ABD'de federal yargıç, Adalet Bakanlığından eski Başkan Donald Trump'ın evinde yapılan FBI araması ile yeminli beyanın yeniden düzenlenmiş versiyonunu kamuoyuna açıklamasını istedi.

Florida Güney Bölgesi Federal Mahkeme yargıcı Bruce Reinhart, Adalet Bakanlığının bugün aksi yönde karar için yaptığı başvurudan saatler sonra iki sayfalık açıklamasında, yeminli beyanın redakte edilmiş versiyonunun yarın öğlene kadar yayınlanması emrini verdi.

Kararda Reinhart, Adalet Bakanlığının önerilen redaksiyonlarını değerlendirdiğini ve bunların "Hükümetin devam eden soruşturmanın bütünlüğü konusundaki meşru çıkarlarına hizmet etmek için dar bir şekilde uyarlanmış" olduğunu belirtti.

"Bu noktada, kısmı redaksiyonların anlamsız bir ifşayla sonuçlanacak kadar kapsamlı olacağını söyleyemem." ifadelerini kullanan Reinhart, Adalet Bakanlığının tezlerini dinledikten sonra bu sonuca vardığını kaydetti.

YEMİNLİ BEYANIN AÇIKLANMASI SÜRECİ

Trump'ın malikanesi Mar-a-Lago'ya 8 Ağustos'ta yapılan FBI baskınından 3 gün sonra ilk defa açıklama yapan ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.

Trump'ın da arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmesi üzerine federal yargıç, 12 Ağustos'ta arama emrini ve el konulan malzemeler listesi tutanağını kamuya açıklamıştı ancak ABD'nin önde gelen medya kuruluşları, federal mahkemeden, FBI ajanlarının Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde arama yapmak zorunda kalmasının muhtemel nedenini açıklayan argümanı ortaya koyan yeminli beyanın açıklanması başvurusunda bulunmuştu.

16 Ağustos'ta Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümetin beyanının bu aşamada ifşa edilmesi, muhtemelen, bu soruşturma ilerledikçe ve diğer yüksek profilli soruşturmalarda yardım istenebilecek tanıkların gelecekteki iş birliğini sekteye uğratacaktır." ifadesine yer verilmişti.

Florida Federal Mahkeme yargıcı Bruce Reinhart ise yeminli beyanın bazı kısımlarının halkla paylaşılabileceğini belirtmiş, Adalet Bakanlığından, soruşturmaya vereceği zararlar konusunda 25 Ağustos'a kadar daha fazla gerekçe ortaya koymaları ve yeminli beyanı redakete etmeleri talebinde bulunmuştu.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Anhony Coley tarafından bugün yapılan açıklamada da "Adalet Bakanlığı, mahkemenin 22 Ağustos tarihli emri uyarınca gerekli belgeyi mühürlü bir şekilde sundu. Bakanlık, mahkeme konuyu değerlendirdiği için daha fazla yorum yapmayı saygıyla reddediyor." ifadelerini paylaşmıştı.

Yeminli beyanın, Adalet Bakanlığı soruşturmasının ve bu kapsamda FBI ajanlarının Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramanın yürütme temeli hakkında daha önemli ve detay bilgiler içerdiği düşünülüyor.

Etiketler : Trump Federal Mahkeme Adalet Bakanlığı
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