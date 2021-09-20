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20 Eylül 2021 Pazartesi 08:34:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 08:34:00

Yanındaki karısının burnu bile kanamadı! Fahrizade suikastında çok konuşulacak detay

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İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin yapay zekalı tüfekle öldürüldüğü iddia edildi

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden biri olan Muhsin Fahrizade suikastının, uydudan kontrol edilen ve "yapay zekaya" sahip bir makineli tüfekle gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Geçen yıl 27 Kasım'da Tahran yakınlarında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yeni bilgilere ulaşan "The New York Times" (NYT) gazetesinin haberine göre, suikastta, dakikada 600 mermi atan ve yapay zekaya sahip robot bir makineli tüfek kullanıldı. Fahrizade'nin, 1.600 kilometre uzaklıktaki bir lokasyondan, uydu aracılığıyla bir Mossad keskin nişancısı tarafından vurulduğu da öne sürüldü.

ROBOT KATİL TÜFEK

NYT'nin İsrailli, İranlı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Fahrizade'nin yolda "U" dönüşü yapacağı noktaya yüksek teknolojili kameraların bulunduğu bir araç ve robot katil tüfeğinin bulunduğu bir pick-up araç yerleştirildi.

KARISININ BURNU BİLE KANAMADI

Kamera ve istihbarattan haber gelmesiyle keskin nişancının ateş etmesi arasındaki 1.6 saniyelik zamanı ayarlayabilmek için de yapay zeka teknolojisinden faydalanıldı. Toplamda 15 el ateş edildiği ve Fahrizade'nin saldırıda burnu bile kanamayan eşinin kollarında hayatını kaybettiği belirtildi.

Etiketler : nükleer programı İsrail ABD İRAN
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