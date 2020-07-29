Darp edilip, otomobilden atılan kadın yaralandı

Yanındaki kadını önce dövdü sonra da seyir halindeki araçtan attı
Kaynak: IHA
Adana'da bir kişi dövdüğü kadını seyir halindeki otomobilden aşağı attı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken olayı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzla Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.G. kadın arkadaşı O.D’yi araç içerisinde darp etti. Ardından S.G. seyir halindeki otomobilden O.D’yi yol kenarına attı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.
Olayı gerçekleştiren S.G ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Öte yandan, darp edildikten sonra otomobilden atılan kadın O.D, S.G’nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.
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