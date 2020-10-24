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24 Ekim 2020 Cumartesi 21:53:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 21:53:00

Yakın çevresinden biri pozitif çıkınca Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun kendini karantinaya aldı

Kaynak: AA

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yakın çevresindeki kişilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri görülmesi üzerine 5 günlük karantinaya girdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, kendisine yakın bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri görülmesi üzerine 5 günlük karantinaya girdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve hükümetteki bazı üst düzey yetkililerde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine sağlık ekiplerinin Tebbun'a karantina tavsiyesinde bulunduğu ve Cumhurbaşkanı'nın gönüllü olarak bugünden itibaren 5 günlük karantinaya girdiği ifade edildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tebbun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlığının iyi olduğunu ve uzaktan çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Tebbun, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı ve hükümetteki üst düzey yetkililerde Kovid-19 görülmesi üzerine sağlık ekibimin tavsiyesi üzerine gönüllü olarak karantinaya girdim. Sağlık durumum iyi. Karantina bitene kadar işime uzaktan devam edeceğim. Allah'tan tüm hastalara acil şifalar dilerim. Allah, Cezayir'imizi tüm belalardan muhafaza etsin."

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