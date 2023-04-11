VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yahudilerin ramazan sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklandı
Macron'un konuşması protestocular tarafından kesildi
Şanlıurfa'da sağanak: Caddeleri ve evleri su bastı
Bakan Çavuşoğlu Bulgaristan'a gidecek
Araç sahiplerinin yüzde 40'ı elektrikli araçlara geçişi düşünüyor!
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
11 Nisan 2023 Salı 21:51:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 21:51:00

Yahudilerin ramazan sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklandı

Kaynak: İHA

ABONE OL

İsrail-Filistin arasındaki gerilim ramazan ayında da devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişini Ramazan Bayramı'na kadar yasaklandığı duyuruldu.

Söz konusu yasağın yarından itibaren geçerli olacağı aktarılan açıklamada, yasağın Ramazan Bayramı'na kadar devam edeceği ifade edildi.

Yasak kararının, Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Şin Bet Başkanı Ronen Bar ve Emniyet Müdürü Kobi Shabtai tarafından oybirliğiyle önerildiği belirtildi.

Başbakan Netanyahu'nun ayrıca, yarın Hamursuz Bayramı'nın bitişini kutlamak için Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki Ağlama Duvarı'na gidecek olan Yahudilerin güvenliğinin sağlanması için tüm gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdiği açıklandı.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN KARAR TEPKİ

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir yaptığı açıklamada, karara tepki göstererek, kararı güvenlik durumunu daha da kötüleştirme riski taşıyan ciddi bir hata olarak nitelendirdi.

Ben Gvir, "Bu, Yahudileri öldürmeye yönelik kitlesel gösteriler için verimli bir zemin oluşturacak ve hatta Ağlama Duvarı'nda ibadet edenlere taşların atılacağı bir senaryoya imkan tanıyacak. Terörizm bize saldırdığında, teslim olmamak için muazzam bir güçle karşılık vermeliyiz" dedi.

Etiketler : İsrail-Filistin ramazan Yahudi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX