Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da bir camiye ırkçı saldırı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Ramallah’ın El-Bire bölgesinde bulunan El-Birr Ve'l İhsan Camisi'nin müştemilatını ateşe verdi.

Caminin abdesthane bölümünün çıkan yangında zarar gördüğünü aktaran görgü tanıkları, Yahudi yerleşimcilerin caminin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazdığını belirtti.

FİLİSTİN VAKIFLAR BAKANLIĞINDAN KINAMA



Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakan Vekili Hussam Eburrab, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu ırkçı saldırının tüm sorumluluğu bu terörist gruplara açıkça destek veren işgalci İsrail devletine aittir." ifadelerini kullandı.

Eburrab, Yahudi yerleşimcilerin saldırısını kınayarak, uluslararası topluma ve ilgili uluslararası kurumlara, Müslümanların mukaddesatına saldıran bu grupları durdurma çağrısında bulundu.

FİLİSTİN BAŞBAKANI IŞTİYYE’DEN YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN CAMİ SALDIRISINA KINAMA



Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir camiye düzenlediği ırkçı saldırıyı kınadı.

Başbakan Iştiyye, hükümetinin Ramallah’taki haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, “Yahudi yerleşimcilerin Ramallah’ın El-Bire bölgesinde bulunan El-Birr Ve'l İhsan Camisi'nin müştemilatını ateşe vermesi ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazmasını kınıyoruz.” dedi.

İsrail’in Yahudi yerleşimcilerin işledikleri suçlardan ve artan şiddetlerinden sorumlu olduğunu vurgulayan Iştiyye, bunun ırkçı bir suç olduğunun altını çizdi.

Öte yandan İsrail’in Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını reddettiklerini yineleyen Iştiyye, şunları söyledi:

“İşgal devletiyle tüm ilişkilerimizi durdurma kararımız aynı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Buna binaen işgal devletinin bize şantaj uygulamasına izin vermeyeceğiz ve kesintiye uğrayan vergi gelirlerini bu ay da kabul etmeyeceğiz.”

Bir grup Yahudi yerleşimci sabah saatlerinde, Ramallah’ın El-Bire bölgesinde bulunan El-Birr Ve’l İhsan camisine saldırı düzenlemiş, caminin müştemilatını ateşe vermeye çalışmış ve duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazmıştı.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI



ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz başından itibaren "ilhak" etme planının ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.