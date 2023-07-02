Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere araçlara zarar verdi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehri yakınlarındaki Urif ve Asire el-Kıbeliye köyleri arasında bulunan bir kamyona molotofkokteyliyle saldırdı. Olayda Filistinli Radvan es-Safedi'ye ait aracın ön kısmının yandığı belirtildi.



Aktivist Ahmed Salah da Yahudi yerleşimcilerin Beytüllahim'in El-Hadır kasabasında Filistinlilere ait zeytin, elma ve badem ağaçlarını sökerek tarım arazilerine zarar verdiğini söyledi.



İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

