VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin limitsiz ve yenilikçi yerli sosyal medya uygulaması: Yaay
Adıyaman'da polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi
Biden'dan Miçotakis'e tebrik
Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere araçlara zarar verdi
Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun çevresini işaret etti: Yürüyüş için 'rüşvet teklifi' iddiası
Belediye Başkanı timsahla evlendi
02 Temmuz 2023 Pazar 21:54:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 21:54:00

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere araçlara zarar verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir kamyona molotofkokteyliyle saldırdı ve ağaçları yerinden söktü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehri yakınlarındaki Urif ve Asire el-Kıbeliye köyleri arasında bulunan bir kamyona molotofkokteyliyle saldırdı. Olayda Filistinli Radvan es-Safedi'ye ait aracın ön kısmının yandığı belirtildi.

Aktivist Ahmed Salah da Yahudi yerleşimcilerin Beytüllahim'in El-Hadır kasabasında Filistinlilere ait zeytin, elma ve badem ağaçlarını sökerek tarım arazilerine zarar verdiğini söyledi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Etiketler : Batı Şeria isrial Filistin
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"

"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Şarkılı gönderme

Şarkılı gönderme
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
Güneş alerjisi oldu

Güneş alerjisi oldu
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX