Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığı gelişmelere göre, İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeydoğusu, Nablus ve Cenin gibi kentlerin çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Caba beldesinde evlere giren İsrail güçleri, evleri boşalttıktan sonra teftiş yaptı, köyde insanların dolaşmasına engel oldu.

Nablus kentinin kuzeybatısındaki Burka beldesine büyük bir askeri grupla baskın düzenleyen İsrail güçleri, beldeye yoğun silah atışlarıyla giriş yaptı, evlerde aramalarda bulundu.

İsrail güçleri, Cenin kentinin güneyindeki Yabed beldesine de büyük bir grup askerle baskın düzenledi. El-Arka köyü ve el-Cilme kontrol noktasında İsrail güçlerinin girişi, Filistinliler tarafından engellenmeye çalışıldı.

Öte yandan Kalkiliye kenti kuzey girişinde yaşanan kargaşada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan elinden yaralanan Filistinli genç hastaneye kaldırıldı.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER DE FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI

İsrail ordusuna bağlı güçlerin yanı sıra Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına da maruz kaldı.

Selfit köyünün kuzeybatısındaki Burkan Yahudi yerleşim bölgesi yakınından aracıyla geçen bir Filistinliye bir Yahudi yerleşimci tarafından ateş açıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Semeri adlı Filistinli, silahlı saldırıdan yara almadan kurtulurken, arabasında hasar oluştu.

Yine Nablus kentinin güneyinde seyir halinde bir ambulansın önü, silahlı bir Yahudi yerleşimci tarafından kesildi.

WAFA'ya konuşan ambulans şoförü Yusuf Deyriye, silahlı yerleşimcinin, aracın Nablus'tan Havvara beldesine geri dönüşüne engel olduğunu aktardı.

Beyt Lahim'in güneyinde ise İsrail askerleri, gözaltına aldıkları gazeteciyi birkaç saat tuttuktan sonra serbest bıraktı.

DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

06:16 GAZZE'DE BİR GECEDE 110 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de, İsrail saldırıları sonucu bir gecede aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 110 Filistinli hayatını kaybetti.

06:00 HAMAS: BATI, MÜSLÜMAN HALKLARLA ARASINA YIKILMAYACAK BİR DUVAR ÖRDÜ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "toplu katliamı destekleyen" Batı dünyasının, insanlık sicilinden kaydının düştüğünü söyledi.

Quds Press haber sitesine göre, basın açıklaması yapan Heniyye "Batı, Müslüman halklarla arasına yıkılmayacak bir duvar ördü." dedi.

05:09 GAZZE'DEKİ HASTANELER 48 SAATTEN AZ ZAMAN KALDI İÇİN

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşre el-Kudra, kentteki hastanelerde 48 saat içinde tüm jeneratörlerin duracağını açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabında, kısa açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Gazze'deki hastanelerde, tüm jeneratörlerin durması için önümüzde 48 saatten daha az bir süre kaldı." dedi.

Kentteki sağlık sisteminin tarihinin en kötü aşamasında olduğunu belirten Kudra, Gazze'ye yardım ulaştırma mekanizmasının oldukça yavaş işlediğini ve bunun durumu değiştirmeyeceğini söyledi.

04:23 HAMAS: ENDONEZYA HASTANESİNDE ELEKTRİKLERİN KESİLMESİ İNSANLIK SUÇUDUR

Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinde yakıtın bitmesi sonucu elektriklerin kesilmesinin bir insanlık suçu olduğunu duyurdu.

Quds Press haber ajansının haberine göre Hamas Hareketi, yazılı açıklamasında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik süren saldırıları nedeniyle yaşanan elektrik kesintisini, "işgalin saldırganlığına ve soykırımına sessiz kalan ve katılan ülkelerin alnında bir utanç lekesi" olarak nitelendirdi.

Endonezya Hastanesinde yakıtın bitmesi sebebiyle elektrik kesintisini bir insanlık suçu olarak değerlendiren Hamas, Arap ülkelerine, İslam dünyasına ve Birleşmiş Milletler'e, yakıt tedariki için çağrıda bulundu.

Yakıt tedarikinde herhangi bir ihmal konusunda uyarıda bulunan Hamas, bu durumun hastanelerdeki hasta ve yaralıların ölümüne sebebiyet vereceğine dikkat çekti.

03:31 İSRAİL ORDUSU, BATI ŞERİA'DA BASKINLAR DÜZENLEDİ

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığı gelişmelere göre, İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeydoğusu, Nablus ve Cenin gibi kentlerin çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Caba beldesinde evlere giren İsrail güçleri, evleri boşalttıktan sonra teftiş yaptı, köyde insanların dolaşmasına engel oldu.

Nablus kentinin kuzeybatısındaki Burka beldesine büyük bir askeri grupla baskın düzenleyen İsrail güçleri, beldeye yoğun silah atışlarıyla giriş yaptı, evlerde aramalarda bulundu.

İsrail güçleri, Cenin kentinin güneyindeki Yabed beldesine de büyük bir grup askerle baskın düzenledi. El-Arka köyü ve el-Cilme kontrol noktasında İsrail güçlerinin girişi, Filistinliler tarafından engellenmeye çalışıldı.

02:32 İSRAİL'İN GAZZE'YE HAVA SALDIRILARINDA 53 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜ

İsrail uçaklarının, Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında en az 53 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail uçakları, Gazze'nin Cebaliya, Şeyh Rıdvan, Han Yunus ve Eş-Şati Mülteci kampları ile Beyt Lahiya ve Refah'ta sivillerin evlerini hedef aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından naklettiği haberde, Han Yunus'taki saldırıda, aralarında çocukların da olduğu en az 23 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı belirtildi. Enkaz altında hala çok sayıda kişi olduğu ve çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Refah kentindeki saldırılarda ise en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi.

Cebaliya ve Eş-Şati mülteci kampları ile Beyt Lahiya'daki saldırılarda da çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi. Cebaliya Beled bölgesinde ise El-İhsan Camisi, saldırılar sonucu tamamen yıkıldı.

23:42 İSRAİL'DEN KARA HAREKATI AÇIKLAMASI

İsrail ordusu: Gazze'ye dönük kara harekatı, stratejik ve taktiksel nedenlerden gecikti.