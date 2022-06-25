Yahudi yerleşimcilerin zulmü devam ediyor

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25 Haziran 2022 Cumartesi 20:59:00 - Güncelleme:25 Haziran 2022 Cumartesi 20:59:00

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Kaynak: AA

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İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler 2 Filistinliyi yaraladı, ikisinin de aracını yaktı.

Ramallah'a bağlı El-Mugayyir Köyü Yerel Konsey Başkanı Emin Ebu Ulya AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca Yahudi yerleşimcinin Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya köyünde 5 Filistinli taş ustasına saldırdığını söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısında Filistinli Halid Zık'ın yaralandığını kaydeden Ebu Ulya, yerleşimcilerin ayrıca Filistinlilere ait iki aracı yaktıklarını, yanan araçlardan birinin de sahibini yaraladıklarını aktardı.

Yerleşimcilerin aracını yaktığı Filistinli Muhammed Arif, Turmusaya köyü yakınlarındaki Şilo yerleşim biriminden yerleşimcilerin Filistin yönetiminin kontrolündeki bir bölgede kendisine ve arkadaşlarına saldırdığını aktardı.

Yaklaşık 60 Yahudi yerleşimcinin saldırısına uğradıklarını ifade eden Arif, yerleşimcilerden birinin çalıştıkları iş makinesine tırmanıp önce araçlarına zarar verdiğini sonra da aracı yaktığını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Etiketler : israil filistin batı şeria
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