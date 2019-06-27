WSJ: Xi Jinping ticaret anlaşması için Trump'a bazı koşullar sunacak

Wall Street Journal´ın haberine göre, Xi´nin koşulları arasında, ABD´nin kara listeye aldığı Huawei´in satışlarına yeniden izin verilmesi ve ABD´nin cezalandırıcı ek gümrük vergilerinin kaldırılması olacak.

Konuya yakın kaynakların açıklamalarına göre, Xi, Trump ile görüşmesinde, kendinden beklenenin aksine saldırgan bir tutum yerine yapıcı bir tutum sergileyecek.

DHA