27 Haziran 2019 16:45 | Perşembe
WSJ: Xi Jinping ticaret anlaşması için Trump'a bazı koşullar sunacak
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD ile ticaret gerginliklerini bitirecek ticaret anlaşması imzalanması öncesinde , ABD Başkanı Donald Trump2a bazı koşullar sunacağı belirtildi.
Wall Street Journal´ın haberine göre, Xi´nin koşulları arasında, ABD´nin kara listeye aldığı Huawei´in satışlarına yeniden izin verilmesi ve ABD´nin cezalandırıcı ek gümrük vergilerinin kaldırılması olacak.
Konuya yakın kaynakların açıklamalarına göre, Xi, Trump ile görüşmesinde, kendinden beklenenin aksine saldırgan bir tutum yerine yapıcı bir tutum sergileyecek.
DHA
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