Wisconsin'de 2 protestocunun ölümüyle ilgili 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolarda açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Antioch Polis Biriminden yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse, 2 kişinin ölümü ve 1 kişinin ağır yaralanmasıyla ilgili "birinci derece kasıtlı cinayetten" yargılanmak üzere tutuklandı.

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde dün gece düzenlenen protestolarda, beyaz bir Amerikalı tarafından açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de ağır yaralanmıştı.

Olay yerinde çekilen bir videoda, sonradan Rittenhouse olduğu belirtilen bu kişinin yarı otomatik tüfeğiyle caddenin ortasından göstericilere doğru ateş açtığı görülmüştü.

Rittenhouse'un saldırıdan yarım saat önce olay yerindeki görüntüleri ise AA kameramanının objektifine takılmıştı.

BLAKE'İN ÇOCUKLARININ GÖZÜNÜN ÖNÜNDE VURULMASI HALKI SOKAĞA DÖKTÜ

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda, siyahi Jacob Blake ağır yaralanmıştı.

Amerikan medyasına konuşan Blake'in babası, oğlunun vücudunda 8 kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söylemişti.

Sosyal medyadaki bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında arkasından defalarca ateş ettiği görülmüştü. Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğu sırada 3 çocuğunun da arabada bulunduğu belirtilmişti.

Polis ise "aile içi bir olay" ihbarı üzerine olay yerine gittiği açıklaması yapmıştı.

ABD, mayısta da Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde bir aydan uzun süren şiddet içerikli protestolara sahne olmuştu.