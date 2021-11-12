VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan kur açıklaması
Rusya'dan ABD'ye gözdağı: Gücümüzü test ediyorsunuz
Diyalog zemini oluştu
İsrail Rusya'yı mı vurdu?
TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Ankara sonbahar renklerine büründü
"Güneş gözümü alıyor" bahanesi cezadan kurtaramadı
Hepsini Başkan Erdoğan'a iade etti
Sıcaklıklar artıyor
Dünya devinin tecrübesi TOGG'a aktarılıyor!
Rusya'dan Batı'ya çok sert eleştiri
Mossad ve CIA'nın kirli Türkiye planı!
Elektriğin yüzde 20'si rüzgardan
10 yıllık evlilik bitti
Hülya'ya saygım var
Romanlar Uraz'a bayılıyor
Çocuklarda epilepsi tanısı erken konulmalı
En çok alerji yapan kuruyemiş: Fındık
Mevsim geçişinde kalbi koruyan öneriler
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 12 Kasım
Pankreas kanseri sinsi ve hızlı ilerliyor
AB Kovdi-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması!
12 Kasım 2021 Cuma 10:32:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 10:33:00

Washington'daki Rus Büyükelçi: NATO'nun Karadeniz'deki eylemleri Rus ordusunun gücünü test ediyor

Kaynak: Sputnik

ABONE OL

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un, Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan paylaşımında, NATO'nun Karadeniz'deki eylemlerinin Rus ordusunun ve donanmasının mukavemetini test ettiği, bunun boşuna zaman ve güç kaybı olduğu ifade edildi.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un, Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan paylaşımında, NATO'nun Karadeniz'deki eylemlerinin Rus ordusunun ve donanmasının mukavemetini test ettiği, bunun boşuna zaman ve güç kaybı olduğu ifade edildi.

Sputnik'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın yaptığı görüşme sonrasında yapılan açıklamada, "Washington'daki bugün yapılan toplantının Karadeniz sularındaki gerilimin sert bir biçimde tırmandığı döneme denk gelmesi endişe verici. NATO'nun deniz ve hava kuvvetleri, ordumuzun ve donanmamızın gücünü test ediyor. Bu boşuna zaman ve güç kaybıdır" ifadelerine yer verildi.

ANTONOV, ABD'Yİ KİEV'E SİLAH TEDARİK ETMEMESİ KONUSUNDA UYARDI

Washington'un Kiev'i silahlandırma planlarının Donbass'taki gerilimi azaltmaya yardımcı olmadığına dikkat çeken Antonov, söz konusu planların Ukrayna'nın güneydoğusundaki durumu daha da ağırlaştıracağı konusunda uyardı.

Açıklamada, "Kiev rejimine silah tedariki ile ilgili planlar, Ukrayna'nın güneydoğusundaki durumu daha da ağırlaştıracak. Kiev'in savaşı durdurmaya zorlanması için bir fırsatın daha elden kaçtığına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukraynalı heyetin diğer üyeleri ile birlikte dün Washington'u ziyaret ederek, iki ülke arasında yeni stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. Görüşmede Blinken ayrıca Kiev'e ölümcül silahlar da dahil olmak üzere askeri yardım yapmaya devam etme sözü verdi.

İmzalanan anlaşmanın 'bir dizi zararlı slogan' olduğunu savunan Antonov, "Odak noktasının gerilimi azaltmak değil, durumu daha da kötüleştirmek olduğu açıkça görülüyor. Ayrıca, hemen hemen her satırda Rusya ile zıtlaşmaya yönelik jeopolitik bir yükleme mevcut" vurgusunu yaptı.

Rus diplomat, Washington'un Kiev'i NATO'da görmeye yönelik her türlü planlarının Moskova için kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Etiketler : ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov rusya rus ordusu Dmitriy Kuleba
Yuvayı dişi kuş yapar

Yuvayı dişi kuş yapar
Alparslan ilk günde zirvede

Alparslan ilk günde zirvede
İçimde yaşayan bir çocuk var

İçimde yaşayan bir çocuk var
Nazar ile dönüş

Nazar ile dönüş
Yoruldum meydanı gençlere bırakabilirim

Yoruldum meydanı gençlere bırakabilirim
Müziğe el attı

Müziğe el attı
Konser maratonu

Konser maratonu
Yeni tekli heyecanı

Yeni tekli heyecanı
Özüne geri döndü

Özüne geri döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER