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31 Mart 2021 Çarşamba 22:30:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 22:30:00

Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı

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ABD'nin başkenti Washington'daki bir metro istasyonu yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Washington polisi, silahlı saldırının kentin güneydoğusundaki Congress Heights metro istasyonu yakınlarında, yerel saat ile 13.30'da gerçekleştiğini açıkladı.

4 kişi yaralandı

Saldırıda, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, saldırgan veya saldırganlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Etiketler : Washington silahlı saldırı Polis
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