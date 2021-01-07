Washington'da işler çığırından çıktı: Ölü sayısı artıyor...

ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kngre binasına girmesiyle Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yaşanan olaylarda 4 gösterici hayatını kaybetti, 52 kişi ise gözaltına alındı. İşte tüm detaylar...



Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenledi.

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polis biber gazıyla müdahale etti.

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BAŞKAN YARDIMCISI PENCE, GÜVENLİK NEDENİYLE BİNADAN ÇIKARILDI

Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi. Kongre binası kapatıldı.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Kongre binasının içinde protestocuları önlemek için silahlar çekildi.

Washington DC polisi tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası’nda dört protestocunun öldüğü belirtildi.

Polis ayrıca söz konusu işgalde ayrıca 52 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İŞGAL 4 SAAT SÜRDÜ

Kongre oturumunun düzenlendiği sırada binayı basan Trump destekçileri Kongre'den ve çevresinden uzaklaştırıldı.

ABD Kongresi'nin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17:40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıkladı.

Washington polisi, protestocuların Kongre'ye girmek için polise karşı kimyasal kullandığını açıkladı.

BIDEN VE PENCE'TEN AÇIKLAMA

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basmasının ardından "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence ise, "Kongre binasındaki olayların sona erdirilmesi" çağrısı yaparak şiddet olaylarının hoş görülmeyeceğini belirtti.

KONGRE BİNASI YAKININDA PATLAYICI BULUNDU

ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI

ABD'nin başkenti Washington'da çıkan olaylar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı. ABD polisine sokağa çıkanları tutuklama yetkisi verildi.

TRUMP'TAN ÇAĞRI

ABD Başkan Donald Trump destekçilerine "Polise destek olmaları, barışçıl kalın" çağrısında bulundu.

DEMOKRAT PARTİ BİNASI BOŞALTILDI

New York Times gazetesi, Cumhuriyetçi Parti binasında bir patlayıcının etkisiz hale getirildiğini belirtti. Demokrat Parti binası olaylar üzerine boşaltıldı.

PENCE'TEN "TEK TARAFLI DAVRANMA YETKİM YOK" MESAJI

Oturumdan kısa süre önce Washington'da destekçilerine hitap eden Trump, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence'in "delege oylarını kabul etmeyip, Cumhuriyetçiler lehine yeniden tescil edilmesi" için geri göndermesi gerektiğini savundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumunda "tek taraflı" davranmak gibi bir yetkisi olmadığını bildirdi.

Pence, Trump'ın kendisine yönelik, "Gerekeni yap, seçim sonuçlarına itiraz et" çağrıları üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Kongredeki oturumdan dakikalar önce açıklamayı yayımlayan Pence, "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor." ifadesini kullandı.

Pence, Seçiciler Kurulu oylarına itiraz etmek için kendisinin herhangi bir yetkisi olmadığının altını çizerek, "ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmamıştır." bilgisini paylaştı.

CUMHURİYETÇİLERİN İLK İTİRAZI ARİZONA EYALET OYLARINA

Oturumun başlamasından birkaç dakika sonra seçimin kritik eyaletlerinden Arizona'nın delege oylarına Cumhuriyetçiler itiraz etti.

Senato ve Temsilciler Meclisinden birden fazla ismin imza attığı itiraz dilekçesinin oturum başkanlığına ulaşmasının ardından oturuma 2 saat sürecek tartışma bölümü için ara verildi.

Tartışma bölümünün ardından söz konusu itirazın kabul mü ret mi edileceğine ilişkin oylama yapılması ve ardından Kongrenin yeniden ortak oturuma dönerek delege oylarının sayımına devam etmesi bekleniyor.3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından 14 Aralık 2020'de ülke genelindeki 538 delege oylarını kullanmış, Demokrat aday Biden 306 delegeyle seçimleri kazanmıştı.