  • BIST
    1126.8
  • Dolar
    7,3014
  • Euro
    8,6613
  • Altın
    457,0710
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macron ve Merkel'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması
ABD Senatosunda ikinci koronavirüs vakası yaşandı
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu
Arap ülkelerinde ölümler ve vaka sayıları arttı
Üst geçit korkuluklarına çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Trump ve Irak Başbakanı Kazımi'den 'iş birliği' vurgusu
İş adamına kanlı pusu: İki kişi hayatını kaybetti
Gümüşhane'de 3 belde karantinaya alındı
Pakistan'da sel: 24 ölü
Wall Street Journal'dan Muhammed bin Selman'ın 'küresel güç arayışı' kitabı
Beşiktaş savunmasını Welinton'la güçlendirdi
MEB: Özel okulların yapmakla yükümlü oldukları düzenlemelerin yakın takipçisi olacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Artık tabii diplomasiyi etkin kullanan bir devletiz
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı, sokaklar göle döndü
Halid Meşal: İsrail normalleşme bahanesiyle Arap ülkelerini kendi çıkarı için kullanmak istiyor
Türkiye'den AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Objektif ve dürüst olmalıdır
Sırbistan, Kuzey Makedonya sınırına tel örgü çekmeye başladı
Trump, ABD askerlerinin Irak'tan hızlı şekilde çıkarılacağını söyledi
ABD, Belarus'ta seçimlerden sonra yaşananları kınadı
EGM'den Ankara Kuşu'nun paylaşımındaki iddialara yalanlama
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Macron'dan AB'ye 'arabuluculuk' teklifi
20 Ağustos 2020 Perşembe 22:28:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 22:28:00

Wall Street Journal'dan Muhammed bin Selman'ın 'küresel güç arayışı' kitabı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi çalışanları tarafından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın iktidara yükseliş sürecinin ele alındığı kitap kaleme alındı.

WSJ gazetesi çalışanları Bradley Hope ve Justin Scheck tarafından "Kan ve Petrol: Muhammed bin Selman'ın Acımasız Küresel Güç Arayışı" isimli kitap yazıldı.

Söz konusu kitapta yer alan bilgilere göre, 2015'te Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in göreve gelmesinin ardından oğlu Veliaht Prens bin Selman askeri, güvenlik ve petrole bağlı ekonomi üzerinde büyük yetkiler elde etmeye başladı.

Veliaht Prens, "servet düşkünlüğü", "para arzusu" ve "iktidar dürtüsü"yle ülkesinde adım adım iktidara yükseldi.

2015 yazında Maldivler'deki "Velaa Private Island" bir aylığına 50 milyon dolara kiralanarak, Veliaht Prens'in iktidara yükselişi için gizli bir parti planlandı.

Kameralı telefon yasağı konulan partide, ABD'li rap şarkıcısı Pitbull ve Güney Koreli şarkıcı Park Jae-Sang (PSY) de sahne aldı.

Brezilya ve Rusya gibi ülkelerden gelen 150 model ve Veliaht Prens'in Suudi arkadaşlarının katıldığı ve bir ay sürecek partinin basına sızmasının ardından Veliaht Prens, bir hafta içinde Ada'dan ayrılmak zorunda kaldı.

Veliaht Prens, aynı yıl 134 metre uzunluğunda ve 429 milyon avro değerinde "Serene" adlı bir yat ve Fransa'nın Versay bölgesi yakınlarında 300 milyon dolara şato satın aldı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL ŞİRKETİ"NİN BAŞINA GEÇTİ

Veliaht Prens, birkaç yıl içinde rakiplerini etkisiz hale getirmeye başladı.

Kadın hakları konusunda genişleme politikası izlerken, Yemen'deki savaşa da dahil oldu.

Veliaht Prens, "dünyanın en büyük petrol şirketi" kabul edilen "Saudi Aramco"nun da başına geçti.

Ülkesindeki milyarderler ve akrabaları, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında başkent Riyad'da 5 yıldızlı Ritz Carlton Otelinde gözaltına alındı.

Veliaht Prens'e bağlı güvenlik güçleri, 2018'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürdü.

84 yaşındaki Kral Selman sonrasında Veliaht Prens'in tahta geçmesi halinde onun güce yükselişi, ülkenin izleyeceği yolu değerlendirmede büyük önem arz edecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER