ABD basınından flaş iddia: Trump, Esed'e gizli mektup yazdı

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19 Ekim 2020 Pazartesi 08:22:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 08:27:00

Wall Street Journal: Trump, Esed'e gizli mektup yazdı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Trump'ın Yardımcı Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Direktörü Kash Patel'in, Suriye rejiminin rehin tuttuğu iki Amerikalının salıverilmesi için Şam'ı ziyaret ettiği iddia edildi. Ayrıca mart ayında Trump'ın, Esed'e gizli mektup yazdığı ve ABD vatandaşı serbest gazeteci Austin Tice'ın serbest bırakılması için doğrudan diyalog çağrısı yaptığı öne sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, 10 yıldan uzun süredir Suriye rejimi ile ABD hükümeti arasındaki ilk temas bu yılın başında kuruldu ve Patel, Şam'a ziyaret gerçekleştirdi.

Patel, Şam ziyareti esnasında Esed rejiminin elinde rehin bulunduğuna inanılan iki ABD vatandaşının salıverilmesi için "gizli görüşmeler" yaptı ancak görüştüğü kişilerle ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

Ziyarette 2012'de Suriye'de ortadan kaybolan ABD vatandaşı serbest gazeteci Austin Tice ve 2017'de Suriye rejiminin kontrol noktalarından birinde durdurulduktan sonra bir daha haber alınamayan Suriye kökenli ABD'li terapist Macid Kamalmaz'ın salıverilmesi için çalışıldığı belirtildi.

Öte yandan, bu iki kişinin dışında en az 4 ABD vatandaşının daha Esed rejiminin elinde rehin tutulduğuna inanılıyor.

- TRUMP'IN ESED'E MEKTUP YAZDIĞI İDDİASI

Kaynaklar, mart ayında Trump'ın, Beşşar Esed'e gizli mektup yazdığını ve Tice'ın serbest bırakılması için doğrudan diyalog çağrısı yaptığını öne sürerek, geçen hafta da Lübnanlı üst düzey güvenlik yetkilisi Abbas İbrahim'in Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile aynı konuyla ilgili görüştüğünü iddia etti.

Konuya yakın kişiler, görüşmeler sonucu Suriye rejimiyle çok fazla yol alınamadığını kaydetti.

ABD ile Suriye yönetimleri arasında Şam'da bilinen en son görüşme 2010 yılında gerçekleşmişti. ABD, 2012'de Suriye iç savaşında Esed rejiminin eylemleri nedeniyle diplomatik ilişkileri kesmişti.

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