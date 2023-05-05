05 Mayıs 2023 Cuma 11:23:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 11:23:00
Wagner'in kurucusu Prigojin, mühimmat verilmemesi nedeniyle Bahmut'tan çekilme kararı aldı
Kaynak: AA
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Wagner'in kurucusu Prigojin, mühimmat verilmemesi nedeniyle 10 Mayıs'ta Bahmut'tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.
Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, mühimmat verilmemesi nedeniyle 10 Mayıs'ta Bahmut'tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.
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