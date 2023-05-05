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05 Mayıs 2023 Cuma 11:23:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 11:23:00

Wagner'in kurucusu Prigojin, mühimmat verilmemesi nedeniyle Bahmut'tan çekilme kararı aldı

Kaynak: AA

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Wagner'in kurucusu Prigojin, mühimmat verilmemesi nedeniyle 10 Mayıs'ta Bahmut'tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, mühimmat verilmemesi nedeniyle 10 Mayıs'ta Bahmut'tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : wagner mühimmat bahmut yevgeniy prigojin
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