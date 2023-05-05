"Kremlin'in aşçısı" olarak da tanınan Prigojin, kendisine ait "Konkord" adlı şirketin sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video ile Rusya Savunma Bakanlığına seslendi.

Ukrayna'daki çatışmalarda geçen yıl mart ayında kendilerinden yardım istenmesi üzerine Afrika'dan birliklerini getirdiklerini belirten Prigojin, Popasnа yerleşim birimini ele geçirdiklerini belirtti.

Daha sonra İzyum ve Krasnıy Liman'dan ordunun çekilmesi üzerine, buradaki hatta konuşlandıklarını ve Ukrayna saldırılarını durduklarını savunan Prigojin, ekim ayında da tüm güçleri üzerlerine çekmek için "Bahmut kıyma makinesi operasyonu"nu başlattıklarını ve başarılı olduklarını dile getirdi.

Çatışmalarda ihtiyaç duyulan mühimmatın sadece yüzde 30'unu alabildiklerini ileri süren Prigojin, geçen ay kendilerine mühimmat vermeyi bıraktıklarını ve yüzde 10'dan daha fazla mühimmat alamadıklarını iddia etti.

9 Mayıs Zafer Bayramı'nda Bahmut'u tamamen almayı planladıklarını dile getiren Prigojin, ancak bunu gören askeri bürokratların 1 Mayıs'tan itibaren tüm mühimmat teslimatlarını durdurduğunu öne sürdü.

Prigojin, "Resmi olarak duyuruyorum. Adamlarım Bahmut'ta mühimmat olmadan boşuna ve haksız bir şekilde ölmeyecek. Bu yüzden 10 Mayıs 2023'ten itibaren Bahmut'tan çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahmut'un tamamını almak için 45 kilometrelik mesafeden 2,5 kilometrelik bir kısmın kaldığını kaydeden Prigojin, Rus Genelkurmay Başkanlığından Bahmut'tan ayrılmak için talimat vermelerini beklediklerini ifade etti.

Mermileri neredeyse bitmiş olmasına rağmen 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı bekleyeceklerini, ondan sonra savaşçılarını karargahlarına çekeceğini anlatan Prigojin, yayımladığı mektubunda Rus Genelkurmay Başkanı'ndan Bahmut'taki Wagner'e ait mevzilerin Rusya Savunma Bakanlığı birimlerine devretmesi için talimat imzalamasını istedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Prigojin'in, Bahmut'tan Wagner savaşçılarını 10 Mayıs'ta çekme kararı hakkında yorum yapmayacağını söyledi.