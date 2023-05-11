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11 Mayıs 2023 Perşembe 21:29:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 21:29:00

Wagner'in kurucusu: Bahmut'ta durum kötüleşti

Kaynak: AA

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Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Ukrayna ordusunun Bahmut kentinde karşı saldırı yürüttüğünü belirterek, "Bahmut'un kanatlarındaki durum tahmin edilen en kötü senaryoya göre gelişiyor" ifadelerini kullandı.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, bölgede karşı saldırıya geçmek için zaman gerektiğine yönelik açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ukrayna ordusunun Bahmut'ta yoğun çatışmalar yürüttüğüne işaret eden Prigojin, "Zelensky yalan söylüyor, karşı saldırıları tüm hızıyla devam ediyor. Artyömovsk (Bahmut) istikametinde Ukrayna ordusu birimleri kanatlara giriyor ve ne yazık ki bazı yerlerde bu başarılı oluyor." ifadelerine yer verdi.

Bahmut'ta zor durumda olduklarını anlatan Prigojin, "Bahmut'un kanatlarındaki durum tahmin edilen en kötü senaryoya göre gelişiyor. Aylarca süren mücadeleyle alınan topraklar, kanatlarımızı tutması gerekenler tarafından adeta savaşmadan kenara atılıyor." yorumunda bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise bugün yaptığı açıklamada, Rus birliklerin Bahmut'un batı kısımlarında ilerlemeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Hava indirme birliklerinin, bölgedeki Rus birliklere yardımcı olduklarını vurgulayan Konaşenkov, "Hava indirme birlikleri onlara yardım ediyor ve kanatlarda Ukrayna birliklerini sıkıştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Bahmut Ukrayna Rus güvenlik şirketi Wagner
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