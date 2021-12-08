VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere, 'en büyük 4 düşman ülke'yi duyurdu
COP22 ikinci gününde devam ediyor
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç Srebrenitsa soykırımını küçümsedi
Meclis'te CHP provokasyonu! TBMM'de yumruklar konuştu
Başkan Erdoğan: Stokçuların mallarına el koyacağız
"Milletimiz bu tür ahlaksızlıklara başka türlü "yürü" der"
Bakan Yanık duyurdu: Aylıklar hesaplara yatmaya başladı
"Ülkemizin çok sayıda önemli eserini Türkiye'ye emanet ettik"
MMU'da da kullanılacak! Türkiye'den A1 takımına önemli görev
Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü
Çıldır Gölü turistlerle şenlendi
Ahşap oyma sanatını gelecek nesillere aktarıyor
Biz başardık, Türkiye de başaracak!
Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi: Biz Türkiye'nin en sağlam ortaklarındanız
Hürkuş ve Hürjet'i satın almaya hazırlanıyorlar
Türkiye'den kritik hamle: Yurt dışına açılacaklar
Yine İBB yine arıza
Tüm dünyaya yeniden korku salan Omicron varyantı ilk kez görüntülendi
U.S. Polo Assn. ile Sıcacık Bir Buluşma
2022 asgari ücrette zam oranı netleşti!
Türkiye ve Katar merkez bankaları anlaştı: Süre uzatıldı
Savunma harcamaları tasarısında Türk SİHA'ları detayı
Eren Kış-12 operasyonu başladı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı
08 Aralık 2021 Çarşamba 12:39:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 12:40:00

Wabout: Ülkemizin çok sayıda önemli eserini Türkiye'ye emanet ettik

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin Kongo Cumhuriyeti'nin çok sayıda önemli eserinin inşasını emanet ettiği önemli bir ülke olduğunu ifade eden Kongo Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Wabout, 'Türkiye, Kongo için küresel bir ortak' dedi.

Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Maslahatgüzarı Jocelyn Francis Wabout, 17-18 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesi Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında gelişen ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin son dönemde yükselişe geçtiğini kaydeden Wabout, iki ülke arasında imzalanan 15 resmi anlaşma ile çok sayıda mutabakat zaptının bunun delili olduğunu belirtti.

Wabout, iki ülke arasında teknik, ekonomik ve ticari iş birliği ana komitesininin üçüncüsünün mayıs ayında toplandığını anımsattı.

Toplantıda imzalanan çeşitli anlaşmaların gözden geçirildiğini aktaran Wabout, bu toplantıların anlaşmaların güçlü ve zayıf yönlerini incelemek için iyi bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

Wabout, Ankara ve Brazavil yönetimi arasındaki ilişkilerde son 10 yılda gözle görülür bir ilerleme kaydedildiğini hatırlattı.

- "Türkiye, Kongo'nun önemli eserlerinin inşasını emanet ettiği önemli bir ülke"

Kongo'nun ekonomik iş birliği geliştirdiği önde gelen dört ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirten Wabout, "Türkiye, Kongo için stratejik ve küresel bir ortak. Kongo Cumhuriyeti'nin çok sayıda önemli eserinin inşasını emanet ettiği önemli bir ülke Türkiye." dedi.

Wabout, sözü geçen eserler arasında uluslararası kongre ve konferansların yapıldığı Kintele Uluslararası Konferans Merkezi'nin olduğunu aktardı. Wabout, hükümetin, Türk firmalarıyla kamu binalarının inşası için görüşmeler yaptığını paylaştı.

İki ülke arasında enerji alanındaki yatırımların öncelikli iş birliği konuları arasına girdiğini ifade eden Wabout, Türkiye'den bir firmanın ülkenin güneyindeki Pointe-Noire bölgesinde enerji alanında araştırma ve çalışma işini üstlendiğini söyledi.

Wabout, "Bu harika bir proje, Kongo'daki projelerin amiral gemisi. Bugün kim enerji diyorsa o kalkınıyor." dedi.

- Türkiye'nin örnek diplomasisi

Kongo'da uzun zamandır arka planda kalan tarım sektörüne yönelik politikaların geliştirilmesi için Türkiye ile ortak projeler üzerinde çalıştıklarından bahseden Wabout, Afrika'da her ülkenin kendine göre öncelikleri olduğuna dikkati çekti.

Wabout, Kongo yönetiminin halkın yararını gözettiğini ifade etti.

Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou-Nguesso'nun bir sonraki Türkiye-Afrika Zirvesi'ne heyetiyle katılmak istediğini aktaran Wabout, bu zirvenin Türkiye ile Afrika arasında sağlık, tarım ve mesleki eğitim dahil, yeni iş birliği alanlarının kurulmasına zemin oluşturduğunu belirtti.

Türkiye, çok sayıda Afrikalı liderin katılacağı Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne 17-18 Aralık'ta İstanbul'da ev sahipliği yapacak.

Etiketler : Kongo Cumhuriyeti Denis Sassou-Nguesso Türkiye-Afrika Zirvesi
Oyunculuk için doğmuşum

Oyunculuk için doğmuşum
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Barbaroslar'ın Piri Reis'i

Barbaroslar'ın Piri Reis'i
Modaya uydu

Modaya uydu
Kalbinizi dinleyin

Kalbinizi dinleyin
Eşiyle hasret giderdi

Eşiyle hasret giderdi
Dünya yakışıklılar listesinde 4 Türk

Dünya yakışıklılar listesinde 4 Türk
Dizisi için günleri havada geçiyor

Dizisi için günleri havada geçiyor
Ünlüler geçidi

Ünlüler geçidi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER