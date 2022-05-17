Volodin'den 'yaptırım' uyarısı: Avrupa için iyi bir şeyle bitmeyecek

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 83. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

VOLODİN: AVRUPA İÇİN İYİ BİR ŞEYLE BİTMEYECEK

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, "Bir sonraki yaptırım paketleri Avrupa için iyi bir şeyle bitmeyecek." diye konuştu.

Volodin, Avrupa Birliği'nin (AB) Moskova'yı hedef alan 6. yaptırım paketini değerlendirdi.

Volodin, yaptığı açıklamada, "Bir sonraki yaptırım paketleri Avrupa için iyi bir şeyle bitmeyecek. Artan enerji fiyatlarına ek olarak, yıl sonuna kadar Rusya'ya atfedilemeyecek gıda sorunları da eklenecek" dedi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

09:45 Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus ordusuna karşı direnişin sembolü haline gelen Azovstal fabrikasından 53'ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 Ukraynalı asker tahliye edildi.

09:30 Ukrayna'ya 39.8 milyar dolarlık yardım sağlanmasını öngören karar tasarısı ABD Senatosu'nda kabul edildi.

09:25 Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Avrupa Birliği'nin (AB) Moskova'yı hedef alan 6. yaptırım paketini değerlendirdi. Volodin, yaptığı açıklamada, "Bir sonraki yaptırım paketleri Avrupa için iyi bir şeyle bitmeyecek. Artan enerji fiyatlarına ek olarak, yıl sonuna kadar Rusya'ya atfedilemeyecek gıda sorunları da eklenecek" dedi.

09:20 Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Rusya Merkez Bankası'nın dış varlıklarına el koyma fikrine 'siyasi olarak açık' olduğuu söyledi. Lindner, el koyulan varlıkların 'Ukrayna'nın yeniden inşası' için kullanılacağını belirtti.

09:00 Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bugünden itibaren Pskov'daki Letonya Konsolosluğu ve St. Petersburg'daki Başkonsolosluğun çalışmaları sonlandırıldı" ifadelerini kullandı. Büyükelçi, Moskova'daki Letonya Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünde konsolosluk hizmetlerinin devam ettiğini söyledi.

08:55 Ukrayna, Rus ordusunun, Ukraynalı askerlerin doğudaki bölgelere ilerlemesini önlemek için bu bölgedeki mevzilerini güçlendirdiğini bildirdi.

07:45 Japonya, Rusya saldırıları sonrası ekonomik kriz yaşayan Ukrayna'ya 13 milyar yenlik (100 milyon dolar) kredi sağlayacak anlaşma imzaladı.

07:00 Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan bir askeri unsurun vurulduğu bildirildi.

05:30 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Mariupol'de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası'ndan 53'ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerin tahliye edildiğini duyurdu

04:00 ABD Başkanı Joe Biden ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede, iki ülke ilişkilerinin kurulmasının 201. yılını ve Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

03:00 Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlenen saldırı sonucu yerleşim yerleri zarar gördü.

02:30 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin Avrupa Birliğinin (AB) müzakerelerine devam ettiği 6'ncı yaptırım paketinin, Rusya'ya petrol ihracat yasağı içermeden kabul edilmesine karşı olduğunu söyledi.

02:00 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları'nın Rus petrolüne ambargoyu da içeren Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi üzerinde henüz anlaşmaya varamadığını açıkladı.

01:00 Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerden Sırbistan'ın, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmasını, dış politikasını AB ile uyumlu hale getirmesini istedi.

00:00 Eurovision 2022 birincisi Ukraynalı müzik grubu Kalush Orchestra, yarışmanın ardından ülkelerine geri döndü.