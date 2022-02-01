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01 Şubat 2022 Salı 13:26:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 13:26:00

Vladimir Zubyenko: Türkiye çok etkili bir ülke, son senelerde gördük bunu

Kaynak: AA

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Donbas'ta Hristiyan kiliselerinin temsilcileri, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya krizinde ara bulucu olma niyetini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilge bir yönetici olduğunu söyleyen Zubyenko, 'Türkiye çok etkili bir ülke, son senelerde gördük bunu' dedi.

Donbas bölgesinde Kramatorsk şehrinde Mezhepler Arası Kiliseler Konsey Başkanı Vladimir Zubyenko, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya krizinde ara bulucu olma niyetini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Türkiye çok etkili bir ülke, son senelerde gördük bunu." dedi.

Kramatorsk, 2014'te bir süre Rusya yanlısı ayrılıkçıların eline geçse de akabinde Ukrayna ordusu şehirde tekrar kontrolü sağladı.

Bölgedeki bazı Hristiyan kiliselerinin din adamları Rusya-Ukrayna krizine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 30 sene papazlık yapan Kramatorsk'taki Mezhepler Arası Kiliseler Konsey Başkanı Vladimir Zubyenko, 2014'te Rusya yanlısı ayrılıkçıların şehri bir süre ele geçirdiğini ve zor günler yaşadıklarını anlattı.

Etiketler : Donbas bölgesi Vladimir Zubyenko RUSYA TÜRKİYE
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