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13 Temmuz 2023 Perşembe 14:19:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 14:19:00

Vize serbestisinde ilk adımlar atılıyor

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Avrupa Birliği ile vize serbestisine yönelik açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Üyelik sürecinin canlanması konusunda olumlu kanaat var. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum." yanıtını verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'tan yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunup, soruları yanıtladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: AB SÖZÜNÜ TUTARSA BİZ DE SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ

"Vize serbestisinde ilk adımlar nasıl atılacak?" sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Danışmanın Çağatay Bey'i Brüksel'e gönderdik. Yarın orada bu konularla ilgili görüşmeleri yapacaklar. Gerek Gümrük Birliği konusu gerekse vize serbestisi konularını görüşecek. Bunların Türkiye lehine olacağına inanıyorum. Bugün Ursula von der Leyen de bununla ilgili bize olumlu bazı şeyler de söyledi. Danışmanım Çağatay Bey de oradan olumlu gelişmelerle dönecektir diye düşünüyorum.

Çünkü son Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde, yüksek temsilci ve komisyondan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hakkında rapor hazırlamasının istenmesi isabetli bir adım olmuştur. Raporun olumlu ve ileriye dönük biçimde hazırlanmasını bekliyorum.

Öte yandan Türkiye olarak verdiğimiz sözlerin her zaman arkasında durduk, duruyoruz. Kazan-kazan ilkesiyle yürütülen müzakerelerin somut sonuçlarını en kısa zamanda görmek istiyoruz. Verilen sözlere dair somut adımlar öncelikle terör örgütlerinin faaliyetlerinin söz konusu ülkelerde sonlandırılması, teröristlerin iadesi. Avrupa Birliğinden göreceğimiz olumlu çalışmalar neticesinde biz de verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için çalışmalara başlarız.

Geçen yıl üzerinde mutabık kalınan konular hayata geçmediği için süreç bugüne geldi.

Bundan sonra da verilen sözlerin hayata geçirilmesine göre biz de harekete geçeriz.

Netliğimizi, bu konuda tavizsiz olduğumuzu muhataplarımıza anlattık.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi NATO
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