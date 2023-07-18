Vilnius'ta başka Suriye'de başka! ABD'den peş peşe skandal adımlar

ABD, NATO Zirvesi'nde "teröre karşı ortak mücadele" sözü verdi ama şimdi terör örgütü PKK kontrolünde bulunan Suriye'nin kuzeyine 2 bin 500 asker gönderiyor. Yine HIMARS hava savunma bataryaları ve onlarca TIR askeri teçhizat da PKK bölgesine geldi. Sahaya F-16 konuşlandırılması da gündemde.

Geçtiğimiz hafta NATO Zirvesi'nde teröre karşı ortak mücadele taahhüdünde bulunan Washington yönetiminin Suriye'de PKK'nın konuşlu olduğu bölgelere 2 bin 500 asker göndereceği açıklandı.

Gönderilen birliğin Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ta görev yapacağı duyurulurken, ABD'nin PKK'yı güvence altına almak adına son dönemde bölgeye ciddi tahkimat yaptığı belirlendi.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen NATO Zirvesi'nde, birlik tarihinde ilk defa terörle mücadele koordinatörlüğü kurulacağını açıklanmış, terörle mücadelede Türkiye'ye tam destek verileceği taahhüt edilmişti. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı müttefiklerimizin bilhassa PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor" sözleri ile ABD'yi eleştirmiş ve "Müttefiklerimizden teröre karşı net bir tavır bekliyoruz" demişti. Aradan bir hafta geçmeden ABD'nin PKK'ya destek için bölgeye yığınak yapması, Washington'ın teröre verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

TEMMUZ SONU YOLA ÇIKACAKLAR

ABD kaynaklı ABC televizyonu ve Seven News Network'ün haberine göre, eğitimleri tamamlanan 2 bin 500 ABD askeri, Suriye ve Irak'ta görev yapmak üzere bölgeye sevk edilecek. 10. Dağ Tümeni 2. Tugay Muharabe Timi'nde görev alan askerler için 14 Temmuz'da tören düzenlendi. Timin eğitiminden sorumlu Albay Matthew Braman, askerlerinin Suriye'de görev alan "Birleşik Ortak Görev Gücü'ne (CJTF)" dahil olacağını kaydetti. Haberde 2 bin 500 askerin temmuz sonunda bölgeye intikal edeceği ve en az 9 ay görev alacağı kaydedildi. ABD, CJTF vasıtasıyla, PKK'nın Suriye kolu olan YPG/PYD'nin bölgede gayriresmi olarak güvenliğini sağlıyor. DEAŞ'la mücadele için kurulan CJTF bünyesinde ABD kuvvetleri, YPG hücreleri ile tatbikatlar düzenliyor, terör örgütünü askeri teçhizat ve mühimmat vererek destekliyor.

HIMARS'LARLA KORUYOR

Rusya'dan ve İran'dan "kendisine yönelik taciz ve tehditler bulunduğu" söylemine sığınan ABD, diğer yandan bölgeye onlarca TIR dolusu askeri ekipman yolladı. Bu kapsamda Washington yönetimi, PKK'nın işgali altındaki Deyrizor'a HIMARS füze sistemi konuşlandırdı. Suriye devlet televizyonunun bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, HIMARS sisteminin Deyrizor bölgesine ulaştığı ve ülkedeki en büyük ABD üssüne kısa süre önce konuşlandırıldığı bildirdirdi. Geçtiğimiz hafta, PKK işgalindeki bir diğer bölge olan Haseke'deki ABD üssüne, askeri araç ve ağır silah taşıyan 40 kamyonun yanı sıra, yakıt, lojistik ve askeri teçhizat taşıyan 60 kamyonluk bir konvoy sevk edilmişti. Sevk edilecek 2 bin 500 askerin, Irak sınırında bulunan ve PKK'nın işgalindeki bölgeye sevk edilebileceği öngörülüyor.

F-16'LAR YOLDA

Geçtiğimiz günlerde ABD, Rusya'nın ve İran'ın bölgedeki faaliyetlerini bahane ederek, bölgeye F-16 filosu konuşlandıracağını duyurmuştu. Filonun Suriye'ye sevk edileceği öngörülürken, henüz konuşlandırılacağı mevki açıklanmadı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, AP'ye verdiği demeçte, ABD'nin bölgede caydırıcılığı artırma adına bölgeye tahkimatın süreceğini ve askeri seçenekleri değerlendirdiklerini belirtmişti.