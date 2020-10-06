  • BIST
    1159.87
  • Dolar
    7,7828
  • Euro
    9,1700
  • Altın
    479,0590
İstanbul
18 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Katil Esed'den işgalci Ermenistan'a destek: Karabağ'da Türkiye'yi suçladı
Edin Visca, Başakşehir'e imzayı attı!
Başkan Erdoğan: Türkiye, Kıbrıs Türklerini yalnız bırakmayacaktır
IMF'den açıklama: Felaket bitmedi, tüm ülkeler zorlu bir tırmanış ile karşı karşıya
Ermenistan terörist düşünceye sahip! Bayramov: Üçüncü tarafları çatışmaya çekmeyi amaçlıyorlar
Sudan'da CHIKV hastalığı alarmı! Acil durum ilan edildi
Tarım Bakanlığı duyurdu: Torosların suyu yeniden KKTC'yle buluşacak
Antivirüs yazılımcısı McAfee İspanya'da tutuklandı
Devlet sırlarını Estonya'ya kaçıran Rus asker yakalandı! Vatana ihanetle yargılanacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Dünya tarihini nasıl yeniden yazabiliriz sorusunu sormamız gerekiyor
Ruhani'den yaptırımlara uyan ülkelere: ABD'nin insanlık karşıtı eylemlerine ortak olmayın
Başkan Erdoğan'dan Macron'a çok sert tepki: Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması ifadesini ağzına ...
PKK'ya kış öncesi ağır darbe!
"Uluslararası Turan Vakfı" kuruluyor
Azerbaycan dünyada Türkiye gibi büyük bir güce sahip!
Uzmanlardan korkutan İstanbul uyarısı: Acil eyleme geçilmeli, 70-80 günlük su kaldı
Afganistan'da 275 Taliban'lı teslim oldu
Binnur Kaya'nın Kırmızı Oda dizisindeki adı nedir? Herkes o ismin kim olduğunu merak ediyor
İşgalci Ermenistan'ın alçak saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan, Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi
Suriye'nin Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla saldırı: 7 ölü 20 yaralı
İran'dan, Azerbaycan ve Ermenistan'a mühimmat uyarısı: Bu durum devam ederse daha fazla önlem alınac ...
2020 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu
Liverpool'un yıldızı Shaqiri, koronavirüse yakalandı
06 Ekim 2020 Salı 15:52:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 15:52:00

Vergi kaçırma suçundan aranan Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee İspanya'da tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Vergi kaçırma suçlamasıyla hakkında uluslararası arama ve tutuklama kararı bulunan Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee'nin, 3 Ekim'de Barselona'dan İstanbul'a gitmek üzereyken El Prat Havalimanı'nda yakalandığı açıklandı. McAfee'nin suçlu bulunması halinde azami 6 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin polis kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Amerika Birleşik Devletleri tarafından vergi kaçırma suçlamasıyla hakkında uluslararası arama ve tutuklama kararı çıkartılan John McAfee'nin tutuklandığı kaydedildi.

McAfee'nin, 3 Ekim sabahı yanında iki kişiyle İstanbul'a gitmek üzere Barselona El Prat Havalimanı'na geldiği ve yapılan kimlik tespitinin ardından gözaltına alındığı, sonrasında mahkemenin geçici tutuklama kararıyla Brians cezaevine gönderildiği belirtildi.

İngiltere pasaportu taşıdığı ifade edilen McAfee, geçen temmuzda Dominik Cumhuriyeti'nde yatıyla seyahat ederken yakalanmış ancak adli makamlarca serbest bırakılarak İngiltere'ye gitmişti.

ABD'de 2014-2018 yılları arasında vergi kaçırmakla suçlanan 75 yaşındaki McAfee'nin ayrıca, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulanarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyor.

McAfee'nin suçlu bulunması halinde azami 6 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER