VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Demir yumruk" operasyonu! 250 gözaltı
Akıllara Durgunluk Getiren Dolandırıcılık!
Meteoroloji bu illeri uyardı! İstanbullular dikkat!
CHP-HDP ittifakına PKK operasyonu
Araç sahiplerine güzel haber: Motorine büyük indirim geliyor
Cüneyt Arkın hayatını kaybetti
Spor yaralanması gelişimi etkileyebilir
Sosyal medya, yeme bozukluklarını tetikledi
Skolyoz tedavisi için en uygun zaman yaz tatili
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 28 Haziran
Ayda 5 kilo vermek mümkün, ama!
Obezite cerrahisi sonrası yanlış beslenme kilo aldırabilir
Ücretler yeniden belirleniyor!
Zelenskiy'den Rusya'ya ağır itham
Maduro açıkladı: ABD'den önemli bir heyet Venezuela'da
Bakanlar sel bölgelerinde... Peş peşe açıklamalar
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak
NATO adalar konusunda Türk tezlerini haklı buldu
Baykar'dan Ukrayna'ya TB2 hibesi
"Terör hepimizin ortak düşmanı"
"Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim"
Zelenskiy: Rusya Kremençuk'taki bir alışveriş merkezini vurdu
"Karar, ticari kredilerin amacına uygun kullanılmasını sağlayacak"
Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması
28 Haziran 2022 Salı 07:37:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 07:37:00

Venezüella lideri Maduro, ABD'li bir heyetin görüşme için ülkeye geldiğini belirtti

Kaynak: AA

ABONE OL

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD'li bir heyetin görüşme için ülkeye geldiğini belirtti

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetinden bir heyetin çeşitli konuları görüşmek üzere ülkeye geldiğini bildirdi.

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Maduro, iki ülke arasında 5 Mart'ta başlayan müzakerelerin sürdürülmesi için gündemdeki konuların değerlendirildiğini söyledi.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in ABD'den gelen heyeti kabul ettiğini vurgulayan Maduro, "İki saat önce Venezuela'ya gelen bu önemli heyet, şu anda Rodriguaz tarafından ağırlanıyor. İkili gündemdeki konulara süreklilik kazandırılmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.

- BEYAZ SARAY VENEZUELA İLE GÖRÜŞÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Amerikan basınında ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren petrol krizini hafifletmek için Venezuela'ya yaptırımları hafifletmeyi değerlendirdiğine ve ABD'li bir heyetin Caracas'ta Maduro ile görüştüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, görüşmeyi teyit etmiş, ABD'li yetkililerin Caracas'ta yaptığı görüşmenin amacının "enerji güvenliği" ve tutuklu ABD'lilerin durumunu ele almak olduğunu bildirmişti.

Maduro, ABD heyetiyle görüşmelerin devam edeceğini, ülke muhalefetiyle de kesilen diyaloğun yeniden başlatılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Maduro, ABD hükümetinden gelen heyetle "saygılı" ve "samimi" bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.

Etiketler : Nicolas Maduro ABD HEYET
Kazancıyla Nişantaşı'na yatırım yapıyor

Kazancıyla Nişantaşı'na yatırım yapıyor
Düğün Türkiye'de olacak

Düğün Türkiye'de olacak
Dominik'ten Bodrum'a

Dominik'ten Bodrum'a
Instagram sahte bir dünya

Instagram sahte bir dünya
Yunuslarla yüzdüler

Yunuslarla yüzdüler
Müzik buluşması

Müzik buluşması
İş ve tatil bir arada

İş ve tatil bir arada
Sıla, Times Meydanı'nda

Sıla, Times Meydanı'nda
18 milyonluk ege yatırımı

18 milyonluk ege yatırımı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX